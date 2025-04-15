李孝亮等6人遭辦 吳崢：不是司法迫害、是被國民黨陷害！

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/04/15 13:37

〔記者陳昀／台北報導〕北檢針對罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署疑「抄名冊」，昨發動搜索「罷吳四騎士」在內共6名被告，被藍營指控「政治辦案、司法迫害」；民進黨發言人吳崢今表示，這不是司法迫害，是國民黨對年輕人陷害！並質疑曾言「一切責任在我」的國民黨主席朱立倫，人呢？

吳崢指出，國民黨立委羅智強、徐巧芯、王鴻薇、李彥秀昨晚聚眾跑到北檢外面叫囂，今天早上又開記者會嚷嚷政治辦案、司法迫害，嘴巴上說力挺年輕人，實則極盡消費李孝亮之能事。

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針對徐巧芯說「有人遞了一疊連署書，領銜人不是中選會，有什麼能力查核？」吳崢反問，那國民黨有沒有跟李孝亮講，領銜人是要負責的，連署書不能抄襲、來路不明的連署書不能收？

吳崢表示，當李媽媽出來沉痛呼籲，李孝亮根本只是人頭，超過上百位死亡連署，根本就是黃呂錦茹硬塞給他的時候，國民黨這些人在幹麼？在說孝亮好棒、孝亮你好勇敢，打雞血、灌迷湯，沒有一個人要提醒他這會犯法。

吳崢批評，等到李孝亮真的被法辦，國民黨這些人再跑去北檢前面裝忙、作秀，喊「有種來抓我」，繼續利用他刷聲量，絞盡腦汁想花招罵總統賴清德，就是沒有人要幫忙講一句連署書不是李孝亮蒐集的，真正的主事者另有其人。

吳崢質疑，如果國民黨行得正坐得直，為什麼不找現任黨公職當領銜人？國民黨在中正萬華被抓走一個應曉薇，還有3個議員，為什麼要2月6日找一個不相干的年輕人掛名當天送件？曾經說「一切責任在我」的朱立倫咧？人呢？

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