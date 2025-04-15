在野關心共諜案是討論修法契機 沈伯洋建議赴中報准納立委助理

民進黨立委沈伯洋。（記者謝君臨翻攝）

2025/04/15 12:58

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院程序委員會今討論18日、22日院會議程，國民黨團建請將議程草案提報18日院會處理，並經表決通過。對此，民進黨立委沈伯洋表示，有關立委赴中納管修法，民進黨委員們所提出的版本從去年至今已被擋了319次，現在在野黨關心共諜案，也許是個討論契機，他建議是否將公費助理納入，更完善法案。

針對本屆第3會期第8次會議議事日程，國民黨立委盧縣一於會中表示，國民黨團建請將議程草案提報院會處理，並經表決通過。對此，沈伯洋認為，提報院會反而沒有時間發言，當然他知道現在是質詢期間，可能有別的考量，但他還是再重申，現在有很多國安法案，其中最重要的就是立委赴中管制。

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沈伯洋說，最近藍營也特別關心各式各項共諜案，針對這件事，或許兩黨可以一致，比如說，助理，他無法放在原本公務人員相關忠誠考核規範，因為他不是公務員，是屬於民代，需要另立規範，而風險控管的其中一項，就是赴中管理。

沈伯洋指出，從去年至今，民進黨委員提出立委赴中納管的版本加起來，共被擋了319次，已經有點多了，他個人就被擋了30次加16次。他認為，我們或許可以再提出更新版本，赴中管理不是不能去中國，而是和縣市首長、政務人員一樣要報准，就是一種風險控管，並非審查能不能去，而是行程必須要公開。

沈伯洋舉例，現在台北市長蔣萬安如果去參加雙城論壇，其行程、與誰會面是公開的，但民代不適用，導致民代變成在兩岸遊走的掮客，這樣反而會升高此事風險，畢竟他可以接觸中國統戰人員，而在台灣不要說國家機密，他也能透過地方服務接觸鄰里人士，這件事是否考慮把公費助理納入，讓規範更完善。

沈伯洋說，相關草案從去年被擋到現在，而今有討論契機，態度還是很重要。他再舉例，感冒有病毒，有人說病毒越多越好，有些人要治療、預防，共諜案就像病毒，要治療它，也希望以後不再發生，預防就是要風險管理，包含登記制、揭露制，他所提版本是很低度控管的揭露制，希望週五院會藍白不要再擋法案。

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