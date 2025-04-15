藍委稱「司法迫害」罷吳青年軍 吳崢：是國民黨陷害年輕人

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/04/15 13:32

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦幽靈連署案，昨天搜索、約談罷免民進黨立委吳憶領銜人李孝亮等被告，檢察官今天凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛50萬元交保，李孝亮、劉女丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。國民黨立委王鴻薇、羅智強、李彥秀、徐巧芯等國民黨人士及支持者約60多人，昨晚聚集北檢聲援被告。對此民進黨發言人吳崢表示，這是國民黨對年輕人陷害，「曾經說『一切責任在我』的朱立倫咧？人呢」？

吳崢在臉書PO文表示，國民黨幾個立委，羅志強、徐巧芯、王鴻薇、李彥秀昨晚聚眾跑到北檢外面叫囂，今天早上又出來開記者會嚷嚷政治辦案、司法迫害，嘴巴上說力挺年輕人，實則極盡消費李孝亮之能事，徐巧芯說：「有人遞了一疊連署書，領銜人不是中選會，有什麼能力查核？」對啊，「那你們有沒有跟李孝亮講，領銜人是要負責的，連署書不能抄襲、來路不明的連署書不能收」？

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吳崢指出，當李媽媽出來沉痛呼籲，李孝亮根本只是人頭，超過上百位死亡連署，根本就是「黃呂錦茹硬塞給他的時候，國民黨這些人在幹嘛？在說孝亮好棒、孝亮你好勇敢，打雞血、灌迷湯，沒有一個人要提醒他這會犯法」。

吳崢續指，等到李孝亮真的被法辦，國民黨這些人再跑去北檢前面裝忙、作秀，喊有種來抓我，繼續利用刷聲量，絞盡腦汁想花招罵賴清德，就是沒有人要幫忙講一句「連署書不是李孝亮蒐集的，真正的主事者另有其人」。

吳崢直言，他就問，如果國民黨行得正坐得直，為什麼不找現任黨公職當領銜人？國民黨在中正萬華被抓走一個應曉薇還有三個議員，為什麼要2月6號找一個不相干的年輕人掛名當天送件？曾經說「一切責任在我」的朱立倫咧？人呢？

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