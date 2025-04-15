友台美國前國務卿阿米塔吉辭世 蕭美琴弔念：謝謝台灣的好朋友

美國前副國務卿阿米塔吉13日因肺栓塞突發辭世，享壽79歲。（資料照）

2025/04/15 13:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）13日因肺栓塞突發辭世，享壽79歲。對此副總統蕭美琴今日發文表示，感謝他對台美關係穩健成長的貢獻，「謝謝台灣的好朋友阿米塔吉」。

蕭美琴發文表示，「弔念在4月13日離世的美國好友阿米塔吉。她在阿米塔吉擔任美副國務卿即小布希總統任內相識，他一生無論是軍旅或外交官生涯，都展現勇氣與智慧，對台美關係穩健成長也貢獻許多。

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蕭美琴指出，阿米塔吉不只是職場上的專業讓人敬重，同時也是個溫暖的人，收養了越南裔的孩子，對於同事或好友也總少不了真誠的關懷。謝謝台灣的好朋友阿米塔吉。

據了解，總統賴清德2024年5月20日宣誓就職時，美方特別派阿米塔吉、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）等人赴台慶賀。同年，阿米塔吉接受《美國之音》專訪指出，他訪台所要傳達最主要的訊息，即讓台灣知道美國兩黨對於台灣民主的支持。

副總統蕭美琴今表示，謝謝美國前副國務卿阿米塔吉對台美關係穩健成長的貢獻，「謝謝台灣的好朋友阿米塔吉」。（資料照）

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