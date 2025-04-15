稱民進黨、共產黨唱雙簧 陳昭姿：每逢大選中共都用軍演「助選」

台灣民眾黨立法院黨團召開「民進黨窮到只剩共諜？」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/04/15 12:58

〔記者林哲遠／台北報導〕中國滲透台灣各級政府機關的共諜案頻傳，總統府、立法院及外交部相繼爆出個案。民眾黨立院黨團今日召開記者會批評，民進黨成「媚共、舔中、賣台」第一品牌。黨團幹事長陳昭姿更直言，過去幾年台灣每逢大選，中共就大規模軍演，民進黨就藉機「抗中保台」，根本是和中共唱雙簧。

黨團總召黃國昌指出，過去高喊抗中保台口號、動輒抹紅在野黨的民進黨，結果府院黨高層藏著一窩共匪，民進黨還無恥洋洋得意，說自己因為抗中保台才會被滲透，沒被滲透的政黨才是勾結北京。民進黨已經無恥到沒有下限，全黨非但沒人出面道歉，還無恥的想甩鍋在野黨。

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共諜滲透府院黨，民進黨組成共諜國家隊，黃國昌續指，盛礎纓先後任民進黨立委羅美玲、郭昱晴、許智傑等人助理，爆發共諜案後這些民進黨立委卻推託說「只有任職幾個月」，「自己也是狀況外」，絲毫不檢討哪些機敏資料外洩？

黃國昌痛批，「北檢有要辦、敢辦嗎？」是不是何仁傑背景太厚不敢辦，因為他從2012年一路跟著吳釗燮進入黨和總統府核心，為何直到被立委踢爆才有動作？若依照「國家安全法」規定意圖危害國安的過失犯也有罪刑，而吳釗燮一路提拔何仁傑，養了多年一路跟著進總統府、外交部、國安會，結果變成中共的下線，接受共產黨供養，吳釗燮有臉推光光，連基本的政治擔當都沒有。

「民進黨每每指控他人是中共同路人，自己卻在辦公室養匪諜！」黃國昌痛批，如今民進黨全黨上下彷彿被摘腦，全都無腦護航。賴清德說黨工因為經濟不好被中共吸收，所以要提供急難救助；其他人喪事喜辦，說「因為愛台，所以才在家裡養匪諜」，連民進黨立委王世堅都稱「沒共諜的才是中共同路人」，原來民進黨的論述跟黨工已經窮到只剩匪諜。

陳昭姿則以南韓電影《北風》為例，過去幾年台灣每逢大選，中共就大規模軍演，民進黨就藉機「抗中保台」，根本是和中共唱雙簧。她質疑，以前曾以為中共很笨，每次都在幫民進黨助選衝票，現在想想「共真的是笨嗎？自蔡英文政府以來，所有共諜案被告都獲得輕判，連在野黨要修法嚴懲共諜，還會被民進黨阻擋。

現在民進黨以「敵營才需要安插共諜」說法甩鍋給在野黨，陳昭姿直言，國家機密都掌握在民進黨政府手中，有能力出賣台灣的，就是執政的民進黨。

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