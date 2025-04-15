洪孟楷問關稅談判比日好還差 卓榮泰：若非退出聯合國現在就打給川普

行政院長卓榮泰表示，不管我們跟美國或跟世界各國之間，希望追求雙方互利、貿易不要失衡。（記者陳逸寬攝）

2025/04/15 13:05

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普宣布關稅對等政策後，11日與台灣已進行第一輪談判。國民黨立委洪孟楷今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，指日本首相要親自去談判且不排除報復性關稅，我國的談判會比日本好還差？卓反酸，「如果當年我們不是被排除或是主動退出聯合國，我也會努力現在打給川普總統」。

洪孟楷詢問卓榮泰，川普說要追求更公平的做法，我們認為這樣是不公平的嗎？卓表示，我們不宜公開批評哪一個政府的對錯，不管我們跟美國或跟世界各國之間。我們希望追求雙方互利、貿易不要失衡的狀況下，我方有我方的利益點，對方有對方的考量，例如高科技這方面希望優惠是我方的利益。

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洪孟楷再問，我們跟美國的順差是因為建議在不公平才造成順差嗎？卓榮泰表示，這個順差建立在川普第一任時大量台商回台灣，也建立在整個AI發展起來。洪孟楷說，所以是建立在我們高科技的企業強盛，並不是不公平，川普說這是不公平，一竿子打翻一船人，如果我們順著川普的話講不就是掉入她的陷阱？卓回應，「委員放心，我們不會掉入你認為的一個陷阱，或我們沒考慮到的問題，我們不會掉入那個問題裡面」。

對於川普日前表示，台灣偷走半導體產業，他要要回來，洪孟楷詢問卓榮泰，「台灣有偷嗎？」卓回應，台灣沒有偷、沒有偷，我們跟世界充分的合作，在製造上面的發展是大家所肯定的，但研發過程或許要互相的學習。

洪孟楷表示，日本是首相要去談判，還說不會妥協，報復性的關稅選項雖不符合國家利益，但也不會排除，那台灣盤點後還要多少籌碼？我們談判的結果會比日本好還比日本差？卓表示，「如果當年我們不是被排除或是主動退出聯合國（1971年），我也會努力現在打給川普總統」。

洪孟楷提醒卓榮泰，我們現在是在談2025年的關稅，卓卻在講以前的事情，可不可以面對問題解決問題？他是要強調對比我們一開始就說不會採取報復性關稅，是否少了談判的籌碼？卓說，不會，我們排在第一輪最優先談判，總統說從零關稅談起是一種態度，不會採取報復性關稅也是一種態度，如果不是這樣有可能現在就排在後面，排在145名以後。

但洪孟楷質疑，政府一直說台美關係最好，結果可以進到第一輪談判是因為我們說可以從零關稅談起？卓榮泰說，他並沒有這樣講，這是一個談判的態度。

洪孟楷建議，是否可以敦請前總統蔡英文擔任談判小組召集人？卓表示，「你的聲音、各方的聲音我們都聽見了」，蔡前總統的語文和談判能力、國際視野和對國內政務嫻熟度絕對沒有問題，但現在國家的外交途徑要和國外進行交涉，人選要互相有默契。洪再問，所以是美國不接受蔡總統，卓說，他沒有這樣說，我們現在已經啟動談判。

洪孟楷認為，很多東西是我們籌碼，但民進黨政府不願意用。卓榮泰反駁說，籌碼不是擺在桌上，賭徒才會把籌碼擺在桌上，我們不是賭徒，不是做一場世界性的大賭博。洪孟楷表示，若政府是以賭博心態來看，他非常遺憾。

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