川普關稅態度反覆恐衝擊產業 盧秀燕：中市已準備好因應之道

市議員劉士州詢問市府如何因應關稅。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/15 13:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國川普對全世界徵關稅延後90天態度反覆，各國都靜觀其變，多位議員今天在市議會詢問台中市政府因應之道；市長盧秀燕表示，台中市提出六大政策，每天開會並列出可能受影響的六大產業類別，若美國有進一步宣布就可因應。

多位議員今天在市議會詢問台中市政府因應之道，市議員劉士州表示，美國總統川普的關稅戰造成全球股市震盪，造成全世界不安，雖延後90天，但隨時有變數，台中市府雖已成立緊急應變小組，提出六大措施，支持總統賴清德及卓榮泰的政策，但盧秀燕希望中央及早宣布1年不抽銀根，但中央不做市府要如何因應。

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陳文政表示，台灣要求標示美國肉品，但美國卻認為是貿易障礙，前農業部長陳吉仲便表示，我國標示符合WTO規範，而且本來就應該標示，擔心台灣在中美關稅角力中，食品安全管制措施被犧牲退讓，強調食安不容退讓。

吳瓊華表示，很多企業都擔心880億是看得到吃不到，要求市府要爭取。

議員張芬郁表示，樂見市府針對美國關稅政策，對相關產業提出協助措施，但要求市府設立明確的主責單位，作為產業申請輔導的對口，推動一站式服務機制，簡化流程、整合資源，務必讓真正有需要的產業「看得到、用得到、辦得成」。

市長盧秀燕表示，台中市府已提出請中央公布要求銀行一年內不要抽銀根等六大措施，而且上週已每天開會，整理出受影響的產業及農業，一旦川普實施，就可以因應。

市府表示，台中是台灣工具機產業重鎮，經過調查整理，台中市受影響有六大產業，工具機、手工具、自行車、航太、金屬製品及光電面板等六大產業類別如工具機，家數約1620家，從業人數約3萬6365人，產值1201億。

市議員陳文政要求不能因中美角力，犧牲台中食安。（記者蘇金鳳攝）

市長盧秀燕表示，川普關稅政策雖態度反覆，但台中市已有因應準備。（記者蘇金鳳攝）

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