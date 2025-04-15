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    生前曾多次訪台！美國前副國務卿阿米塔吉逝世 外交部哀悼

    美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）13日因肺栓塞突發逝世，享壽79歲。我國外交部發言人蕭光偉表示，對阿米塔吉逝世深表惋惜哀悼。（資料照）

    美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）13日因肺栓塞突發逝世，享壽79歲。我國外交部發言人蕭光偉表示，對阿米塔吉逝世深表惋惜哀悼。（資料照）

    2025/04/15 12:47

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）13日因肺栓塞突發逝世，享壽79歲。我國外交部發言人蕭光偉表示，對阿米塔吉逝世深表惋惜哀悼，並已指示駐美代表處向其家屬表達我國政府及人民的弔念與誠摯慰問。

    蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，阿米塔吉於1983年至1989年間，分別在美國前總統雷根及美國前總統老布希任內擔任國防部主管國際安全事務助理部長，並於2001年至2004年間在小布希政府擔任副國務卿，一向堅定支持維護台海和平及台灣民主，是台灣的重要友人，對台美關係及印太安全的貢獻卓著。

    蕭光偉指出，阿米塔吉曾多次訪台，傳達對台灣的堅定支持，包括2021年參加美方代表團訪台祝賀總統蔡英文勝選連任、2024年與前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）共同率領美方特使團出席我國第16任總統、副總統就職典禮，代表美方跨黨派對總統賴清德及民主台灣人民的祝賀，並強調台灣對全世界是重要的民主聲音，以及美國對維持台海和平穩定的堅定承諾。

    蕭光偉表示，阿米塔吉生前持續關切中國對台軍事威脅與脅迫行徑，曾於中國對台軍演時強調中國越欺負台灣，國際社會就越為台灣發聲。

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