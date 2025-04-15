尹立提醒「理性」問政 白喬茵：下次會把理智放情緒前面

尹立發文提醒白喬茵理性問政。（翻攝尹立臉書）

2025/04/15 12:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷含四君子之一、前高市文化局長尹立今向高市議員白喬茵喊話，針對高雄觀光人次爭論，建議用「理性」問政態度，以高雄為中心思考；白喬茵留言，為了讓問政繼續保持品質，下次會提醒自己把理智放在情緒前面，謝謝尹立老師指教。

尹立表示，看到白議員在議會質詢觀光局長高閔琳，內容看起來實在有點難過，亞洲新灣區日漸成形，駁二特區人潮滿滿，衛武營登上國際舞台，大港開唱、演唱會經濟、各種美食與節慶活動、文創展、市集、國際會展活動，一波接一波，讓高雄觀光人次正式突破6923萬人次。

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這是官方統計數字，跟之前台中宣揚的同樣來自觀光署資料，讓他也好奇高雄好到底得罪誰？強調左楠選民要的是「監督市政」，不是「唱衰高雄」，並舉世運主場館週週活動、演唱會場場爆滿為例，左楠選民就在現場，誰最知道？就是市民自己。

尹立建議白喬茵，應用正確的資料，用理性的問政態度，以高雄為中心思考，才是人民所需要的民意代表。

白喬茵留言說明，強調非常肯定高閔琳透過不少大型活動為高雄的假日帶來人潮，但她也觀察到一個現象，靠網紅、靠行銷IP來宣傳活動的邊際效應已經進入高原期，所以想建議高局長可拓展更多元的觀光模式，例如農村觀光、運動觀光、無障礙觀光，讓高雄的平日也可以有競爭力。

她提到當天質詢，先稱讚高局長讓城市變得有活力，接著拿出高雄觀光人次做討論，希望高局長能正視交通部觀光署提醒「各縣市的人次加總方式、範圍不一樣，不宜拿來逕自比較」，應該務實計算來高雄旅遊真實人數，才能擬訂更精確的觀光策略。

白喬茵坦言，不知道是甚麼業力，每次面對高局長的答詢態度，就會不小心被點燃，於是後面討論就會在互相搶麥下進行不下去，為了讓問政繼續保持品質，下次會提醒自己把理智放在情緒前面，謝謝尹立老師的指教。

白喬茵理性回應尹立的建議，表示下次會把理智放在情緒前。（翻攝尹立臉書）

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