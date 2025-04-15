王鴻薇等4藍委聲援自黨青年軍 罷團：集體卸責、模糊焦點

罷免王鴻薇團隊「山除薇害」在街頭收取連署書。（記者林承鴻攝）

2025/04/15 12:18

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免立委吳思瑤和吳沛憶的召集人和領銜人、包含國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安等6人，昨（15）日因涉偽造連署書被搜索及約談。王鴻薇、羅智強、徐巧芯、李彥秀等60多人昨晚到台北地檢署聲援；罷免王鴻薇團隊「山除薇害」今表示，國民黨作為百年政黨，理應展現對法律與民主的基本尊重，而非一再以集體卸責、模糊焦點的方式試圖轉移視線。

昨晚4位國民黨立委的舉動令人深感遺憾，指他們不僅無視警方舉牌警告，違法集會，更迴避了此次國民黨在連署過程中極為嚴重的不合格問題。山除薇害說，

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山除薇害表示，國民黨青年軍推動的罷免行動連署品質極有瑕疵，以罷免民進黨吳思瑤與吳沛憶立委案為例：吳思瑤案的死亡連署有86份、重複提議163份、戶籍未滿271人，總不合格率高達34.5%；吳沛憶案的死亡連署有108份、重複提議 67份、戶籍未滿391人，總不合格率高達40.7%。

山除薇害指出，這些數據遠遠高出一般由公民團體發起的罷免行動，例如山除薇害送件的死亡連署為0%，反觀國民黨，卻始終未見他們公開說明與負責。

山除薇害說，公民團體在連署過程中，無論晴雨，都堅守街頭、面對選民，並嚴格核對簽署人身分、確認本人意願後才完成連署。他們以行動守住法治與程序正義，也因此，所涉的死亡連署與不合格率始終遠低於政黨發起的罷免案。

山除薇害表示，他們相信司法的獨立性，也相信大多數台灣人民能透過客觀數據，看見他們行動的正當性，況且，北檢目前也僅是依法複訊，尚未定罪，國民黨卻大動作包圍檢調、煽動群眾，令人不得不質疑，究竟國民黨在擔心什麼？掩蓋什麼呢？

山除薇害強調，這不是他們第一次面對質疑，也不會是最後一次，他們永遠會選擇正面迎擊，而非迴避，並再次呼籲所有尚未參與「罷免不適任立委」行動的民眾，現在就是站出來的時候，罷免連署尚在進行中，國民黨的表現屢次自證自己的不適任，而民眾手上簽出的一紙連署書，將是一份對台灣民主的守護。

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