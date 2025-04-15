罷「雙吳」藍營青年被查 國民黨北市黨部批政治迫害將聲援

罷吳四騎士賴苡任（左起）、劉思吟、滿志剛、陳冠安。（資料照）

2025/04/15 12:39

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北地檢署偵辦幽靈連署，昨（14日）搜索、約談包含「罷吳四騎士」在內的罷免「雙吳」團隊，檢察官漏夜複訊後，6名被告今天凌晨以20萬元至50萬元不等金額交保。對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，北市黨部表達嚴正關切與強烈不滿並批「政治迫害」，將全力聲援遭受不公對待者。

黃呂錦茹表示，針對檢調對罷免雙吳的青年們進行搜索、約談，台北市黨部表達嚴正關切與強烈不滿。罷免是憲法保障的公民權利，年輕人依法組織、合法推動，卻遭如此高規格對待，形同政治迫害，嚴重傷害民主價值與人民信賴司法的基礎。

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黃呂指出，罷雙吳團隊成員劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛、李孝亮等人從事的是民主運動，不是犯罪行為；在民進黨的執政下，竟然動用國家機器對付年輕人，令人憤慨，呼籲司法單位回歸法律專業，勿淪為政治打手，更要求政府停止操弄司法、打壓異己。

她說，台北市黨部堅定支持青年團體參與公共事務，將全力聲援遭受不公對待者，捍衛民主、反對威權倒退；台北市黨部組成志工團隊自4月10日開始進行電話拜訪，累計撥打1萬通電話，並且於今日起寄送1千份連署資料，提供連署書及附回郵信封，電話拜訪和寄送連署資料的數量會持續增加，和青年朋友一起正面積極完成罷雙吳二階段連署。

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