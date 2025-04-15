ICLEI全球執委會韓國揭幕 新北市副市長劉和然談韌性城市經驗

新北市副市長劉和然（前中）以觀察員身份受邀與會，並分享新北市淨零作為。（新北市環保局提供）

2025/04/15 12:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市副市長劉和然以東亞區執行委員身份，出席2025地方政府環境永續發展理事會（ICLEI）全球執委會，15日在東亞執委會分享新北面對氣候變遷推動韌性城市經驗，與會的ICLEI秘書長Gino Van Begin、韓國首爾市、日本京都市及中國長春市執委肯定新北以智慧科技因應急降雨，提升城市韌性減少災害發生，積極面對氣候變遷潛在衝擊。

ICLEI是目前地方政府與聯合國合作中最有規模的城市層級組織，今年ICLEI全球執委會自4月14日於韓國高陽市揭幕，展開為期3日的執委會及高階議題會議，14日召開全球執委會，劉和然以觀察員身份受邀與會，以去年ICLEI世界大會所簽署「2024-2030聖保羅行動策略」為框架，與各城市代表針對行動策略中永續、韌性、包容、安全城市及屬於所有人的城市等5大承諾，交流各城市的推動成果，以城市層級共同面對極端氣候帶來急降雨或高溫日突破年均等緊急狀況。

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劉和然15日出席東亞區執委會，於會議上發表「韌性淨零城市」，分享新北以實際行動，逐步實踐「2024-2030聖保羅行動策略」中的各項承諾。

面對近年的極端降雨事件，新北善用智慧AI技術，結合科技設備、過往歷史經驗並提升基礎建設滯洪能力，將極端氣候導致的豪大雨、颱洪對市民及生態帶來的影響及傷害降到最低；新北市建置「智慧防汛平台」，整合天空雷達、雨量站、路面滯水感測器、下水道水位計與路口CCTV等各類感測資訊，涵蓋天、地、地下三層監測，藉由河川管理平台與人工智慧物聯網技術，快速掌握可能淹水區域，爭取更多的防災預警時間，真正落實從「防災」到「減災」的智慧治理。

今年ICLEI全球執委會於韓國揭幕，新北市副市長劉和然以觀察員身份受邀與會。（新北市環保局提供）

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