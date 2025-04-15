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    罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人被新北檢約談 蘇巧慧盼司法查明

    罷免立委蘇巧慧、吳琪銘的罷免團體「新北大掃除」疑涉死亡連署，民進黨立委蘇巧慧質疑，這明顯是大規模偽造，希望司法查明清楚。（資料照）

    罷免立委蘇巧慧、吳琪銘的罷免團體「新北大掃除」疑涉死亡連署，民進黨立委蘇巧慧質疑，這明顯是大規模偽造，希望司法查明清楚。（資料照）

    2025/04/15 12:08

    〔記者陳奕劭／新北報導〕罷免立委蘇巧慧、吳琪銘的罷免團體「新北大掃除」疑涉死亡連署，新北地檢署今天（15日）約談「新北大掃除」召集人王昱人、罷免蘇巧慧領銜人譚鎮耀與罷免吳琪銘的領銜人李清祥，預計陸續有多人被通知到案說明。民進黨立委蘇巧慧質疑，這明顯是大規模偽造，希望司法查明清楚。

    蘇巧慧表示，大家都看到，罷免連署第一階段針對她的補件，連署前死亡的比例竟然高居全國第一，很明顯是大規模的偽造，而新北其他委員像吳琪銘、張宏陸、李坤城也都有同樣的狀況發生。

    她指出，名冊是重要的個資，如果沒有高層的授意，絕對不可能外流，現在國民黨高層竟然把這些責任推給年輕人來承擔，真的令人心寒，希望司法查清楚，到底誰在背後支持抄名冊的行為。

    根據資料，罷免蘇巧慧第一階段補件送出1705份連署書，其中772份不合格，不合格率45.3％，其中提議前死亡31人、重複連署244人、未簽名或蓋章131人、居住期間太短197人。

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