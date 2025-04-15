「罷吳四騎士」等6人230萬交保 台北市藍營議員喊聲分攤

「罷吳四騎士」罷免吳思瑤召集人賴苡任（左起）、罷免吳沛憶召集人兼劉思吟、前國民黨青工會總會長滿志剛及國民黨青年部前主任陳冠安等人，依偽造文書等罪嫌諭令交保。（資料照）

2025/04/15 11:54

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北地檢署偵辦罷免「幽靈連署」，昨（15）日搜索、約談包含台北市「罷吳四騎士」在內的罷免「雙吳」團隊，檢察官漏夜複訊後今天凌晨諭令6名被告以20萬元至50萬元不等交保，金額共230萬元。國民黨立委羅智強今表示，欲從房屋貸款500萬中撥出230萬元，全額支援這6人的保金；國民黨台北市議員游淑慧、詹為元也跳出來聲援，表示願意共同分攤。

羅智強今晨臉書貼文表示，這些藍營青年軍不是黑道、不是貪污犯，而是站在民主前線、勇於發聲的年輕人，共230萬元的交保金對年輕人來說不是小數目，因此他決定從予太太房屋貸款的500萬元撥出230萬元，支援6位年輕人的保金。

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羅智強也說，被告之一是他的得力助手陳冠安，據他掌握這場行動不是為連署案，真正目的是試圖「刺探羅智強辦公室的運作細節」，以案牽案、進一步擴大打擊異己。

「對的事，我們一起來。」游淑慧也於臉書上表示，「共諜案盛某某」交保金20萬，但連署雙吳卻重保50萬元，她也跟羅智強說，交保金分攤算她一份。她批評，在台灣罷免民進黨的後果，比當共諜還慘，難道民進黨政府教育大家「寧當共諜、莫來罷綠」？罷雙吳很重要，反惡霸也很重要，要保護台灣的法治和民主。

詹為元於臉書貼文表示，相關幹部的安危、協助，羅智強已經率先籌措保釋金，後續需要支持，相信很多國民黨同志都有表達類似意願，他也認為「對的事，一起來」，會努力保護領銜人跟幹部，不會讓他們孤軍飯棧。

他也批評，罷免藍委林沛祥偽造情事有116件，檢調辦了嗎？罷免藍委傅崐萁錯誤表格，可能是因為二階偷跑所致，檢調辦了嗎？其他罷藍委案也平均有數十件偽造情事，檢調辦了嗎？今天如果只辦藍不辦綠，他們就必須挺身而出用行動表達支持；而民眾如果想要表達關心，就應該出門連署罷免雙吳，展現對民進黨選擇性辦案的憤怒。

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