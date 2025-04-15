綠批藍白阻擋「國安十法」 立委赴中納管就擋319次

進黨立法院黨團於黨團記者室召開「反共諜滲透 就支持國安法案」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/04/15 11:41

〔記者謝君臨／台北報導〕針對國民黨、民眾黨批評近日民進黨內爆發多起共諜案，立法院民進黨團強調，民進黨第一時間將涉案者送辦、開除黨籍絕不寬貸，不積極處理才是包庇，藍白只會譴責受害者，而不去批評加害者，就是背後的中共；甚至在國會阻擋民進黨團所提「國安十法」，光立委赴中納管總計就擋了319次，到底還要擋多久？

民進黨團今舉行「反共諜滲透 就支持國安法案」記者會。民進黨團幹事長吳思瑤表示，共諜就是全民公敵，面對任何型態的共諜，當然要依法究辦、嚴懲，若現行法律不夠嚴格、管理不夠全面，當然要補漏，這是民進黨正努力進行的事。

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吳思瑤指出，針對近期共諜案，民眾黨主席黃國昌要國安會秘書長吳釗燮下台、國民黨主席朱立倫說民進黨和共產黨走在一起、台北市長蔣萬安提到就暴怒，但為何一再譴責受害者，而對加害者中共噤聲。

吳思瑤也質疑，中國人游智彬大鬧立院，是民眾黨幫游辦記者證；民眾黨立委麥玉珍公然加入統促黨社團，說交流很正常，黃國昌為何不作聲？黃的助理李貞秀甚至附和「亞亞案」的武統言論，這些形同中共同路人的行徑，為何黃又雙標了？其正義、譴責永遠在轉彎，呼籲民眾黨不要再配合國民黨繼續擋國安法案。

吳思瑤表示，民進黨團已提出「國安十法」，包括：兩岸人民關係條例、港澳條例、國籍法、國安法、陸海空軍刑法、反滲透法、刑法、資通安全管理法、通訊保障及監察法、國家情報工作法，目的是為了確認身份認同、檢討違法刑責、建制國家安全網、強化管轄密度。她也呼籲藍白起義來歸，不要再擋。

外交及國防委員會民進黨籍召委沈伯洋指出，「國安十法」是過去8年「國安五法」的再延伸，一步步建立防衛網。大家在意共諜案刑責是否太輕、構成要件是否太過嚴謹，但普遍輕判不是因為刑度太輕，而是種類不夠，無法涵蓋所有共諜行為，只能用概括條款，刑責很輕，這部分應細緻化應對中共不同滲態樣。

沈伯洋進一步指出，另一是管轄密度，最重要的是，共諜背後有一個和中國對口的中間人，這部分規範不太足夠，應強化管轄密度。他強調，預防勝於治療，而很常遊走兩岸的人，可能變成中間人，最有名的就是立委，卻沒有規範，到底去了哪裡？見了誰？談了什麼？應攤在陽光下，這是納管的重要原因。

「不是不能去，而是要公開透明。」然而，沈伯洋無奈表示，立委赴中納管的修法，總共被擋了319次，藍白聯手各擋一半，「黃國昌過去在時代力量也曾提修法，為何現在變成在擋的人？」他也提及，有時滲透不是透過人，而是資訊，例如抖音等，要知道哪些資訊正在被中國操作，透過哪些平台進來。

民進黨團書記長陳培瑜說，國民黨不只擋國安法案，甚至進一步修法弱化台灣，雖然有些已退回程序委員會，或發現民意反對而撤案，但凡走過必留下痕跡，台灣人民都看在眼裡。

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