國民黨花蓮議會黨團提告罷傅團體 綠營：全力做公民後盾

國民黨花蓮縣議會黨部今早前往花蓮地檢署告發罷免傅崐萁的公民團體涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌，強調不能辦藍不辦綠，要求司法公正。（記者王錦義攝）

2025/04/15 11:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕多個罷免民進黨立委的罷團涉嫌幽靈連署近日接連遭檢調偵辦偽造文書罪嫌，國民黨花蓮縣議會黨部今早前往花蓮地檢署告發罷免傅崐萁的公民團體涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌，強調不能辦藍不辦綠，要求司法公正。民進黨議會黨團則批評傅崐萁勿用政治抹黑干擾公民行動，議員將會全力做公民團體的後盾。

民進黨團總召張美慧說，罷傅團體的連署書單純就是格式錯誤，內容沒有任何偽造，國民黨工被法辦幽靈連署狀況，跟花蓮狀況根本就是天壤之別、牛頭不對馬嘴。議員胡仁順則說，傅崐萁用政治抹黑的手段企圖混淆視聽，來魚目混珠，請傅崐萁不要躲在國民黨後面曲解法令、混淆視聽。

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民進黨議員林則葹說，司法是獨立辦案的，對於花蓮國民黨的濫訴、浪費司法資源，民進黨這裡也會請律師團來全力協助公民團體，做公民團體最大的後盾，黨團還是要再次的呼籲，請傅崐萁停止惡意的抹黑，影響干擾罷免傅崐萁公民團體的行動。

國民黨縣議員吳建志說，人民有罷免權利，但不能藉由罷免之名行違法之實，罷傅團隊承認有高達4000份連署書格式錯誤，需要重簽與補簽，這不是行政疏失，是偷跑、偷簽、偽造文書的行為。此外，他們也查到，一階有提議人在2月1日前死亡，卻出現在2月3日開始的罷免提議書上，根本就是蓄意造假。

吳建志說，罷免二階有法定期限，補簽根本就是延長時效、竄改意願，罷團行為已經明顯違反選罷法，因此今天向花蓮地檢署告發罷傅領銜人、網紅八炯、閩南狼、立委沈伯洋等人涉嫌偽造文書、違反個資法、選罷法等行為。

「難道辦藍最速件、辦綠就視而不見嗎？」吳建志說，司法要公正，不能為特定政黨服務，罷免可以、違法不行，更不能造假，呼籲花蓮地檢署立刻偵辦，讓法律還原真相。

國民黨花蓮縣議會黨部今早前往花蓮地檢署告發罷免傅崐萁的公民團體涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌，強調不能辦藍不辦綠，要求司法公正。（記者王錦義攝）

國民黨花蓮縣議會黨部對罷免傅崐萁的團體提告，民進黨花蓮縣議會黨團譴責藍營混淆視聽、轉移焦點，將全力做罷傅團體的後盾。（記者王錦義攝）

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