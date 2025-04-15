挖林欣德EMBA40分被當 四叉貓再爆：闖紅燈違停仔快繳罰單

台中市北屯區民眾黨議員提名人林欣德。（圖擷取自林欣德 臉書）

2025/04/15 12:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕男星嘻小瓜昨日在臉書PO出搞笑影片，沒想到卻引來台中市北屯區民眾黨議員提名人林欣德留言嗆「男不男、女不女，是什麼碗糕？」對此PTT網路紅人「四叉貓」表示，林欣德在2023年5月15日找媒體爆料自稱被老師0分當掉，控訴老師霸凌，但四叉貓把林欣德當時佐證的部分塗黑成績單調亮後，發現老師當時給的分數是40分。

林欣德先前找媒體指控，2022年就讀東海大學推廣部EMBA先修班時，老師許恩得在課堂上以公審方式「霸凌」他，最後以零分當了他，讓他為此失眠、焦慮，深感心中受傷。

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東海大學EMBA主任許恩得對林欣德的指控頗覺委屈，他說自己教書30年使命未變，就是想藉由教育學生來改善社會，並只是做自己本份的工作，難道不能當掉學生？他認為自己才是被霸凌並深感遺憾；東海大學則聲明，該案是對課業要求及成績認知的差異，並不存在霸凌問題，且學生已申訴，將依照申訴委員會之決議辦理。

四叉貓在臉書PO出1張東海大學推廣部學員成績單圖片，班別：「EMBA先修班23屆」、姓名：「林欣德」、修業期間：「2022年7月至2022年9月」、科目名稱：「會計學觀念與應用」、學分數：「0」、成績：「40」。

四叉貓在貼文中表示，台中市北區民眾黨議員落選人林欣德，他以前在東海大學上EMBA班（企業管理碩士在職專班）時，交了兩頁PPT報告被老師當掉，所以在2023年5月15日找媒體爆料自稱被老師霸凌（為什麼被當掉也可以找媒體開記者會？）林欣德當時自稱被老師0分當掉，並且貼出他部分塗黑的成績單佐證，自己很無聊把成績單照片的亮度調高，發現老師是給他40分，原來他連自己的成績單都看不懂，真的被當剛剛好。

四叉貓在另一則貼文表示，把林欣德的成績單照片調亮，即可獲得更多資訊，再拿去『監理服務站』查詢，原來又是一個違停仔！還會闖紅燈！快去把罰單繳清啦！

四叉貓PO出調亮後林欣德的成績單，發現老師是打40分，而非林欣德在記者會聲稱的0分。（圖擷取自四叉貓 臉書）

四叉貓臉書貼文。（圖擷取自四叉貓 臉書）

四叉貓臉書貼文。（圖擷取自四叉貓 臉書）

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