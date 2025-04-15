分析國民黨如意算盤 許美華：叫年輕人頂罪還可以鬧「政治迫害」

許美華今發文表示，國民黨叫幾個年輕人出來頂罪，還剛好可以大鬧一場「綠色恐怖、政治迫害」，這就是國民黨的操作。圖為吳思瑤罷免案召集人賴苡任。（資料照）

2025/04/15 11:42

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調昨（14日）針對連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的名單中疑出現抄襲名冊狀況進行搜索，包括「罷吳四騎士」滿志剛、劉思吟、賴苡任與陳冠安、吳沛憶罷免案領銜人李孝亮在內共6名被告，依20萬元至50萬元不等金額交保，國民黨4名立委昨晚前往北檢聲援。時常在臉書分享罷免資訊的科技專家許美華今發文表示，國民黨叫幾個年輕人出來頂罪，還剛好可以大鬧一場「綠色恐怖、政治迫害」，這就是國民黨的操作。

許美華表示，其實李孝亮的案子很簡單，因為長眼睛的都知道，看看罷免藍委的志工陣仗有多大、花了多少心血才收到那些連署書，許美華反問：「國民黨要罷綠，沒有一堆志工從早到晚聲嘶力竭的在街頭衝連署，到底哪來的連署書？」質疑罷免綠委的「死人連署」比例驚人。

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許美華強調：「這些事驚人的簡單，就是名單是舊的，上面很多ㄙˇ（死）人，但無從得知，就醬。」許美華也直指國民黨高層：「國民黨負責抄名單的不願出來擔，叫幾個年輕人出來頂罪，剛好可以大鬧一場『綠色恐怖、政治迫害』，這就是國民黨的操作。」

許美華提到，李孝亮的媽媽是明白人，知道自己的兒子被國民黨當人頭推出去，一直想勸兒子回頭、說出事實真相。許美華表示，她同情李媽媽，也希望李孝亮想清楚，「你還有很長的人生，說出來救自己吧；你這次幫國民黨擔，他們之後也不會理你的，醒醒吧」。

許美華表示，她同情李媽媽，也希望李孝亮想清楚，「你還有很長的人生，說出來救自己吧」。圖為吳沛憶罷免案領銜人李孝亮。（資料照）

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