為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    分析國民黨如意算盤 許美華：叫年輕人頂罪還可以鬧「政治迫害」

    許美華今發文表示，國民黨叫幾個年輕人出來頂罪，還剛好可以大鬧一場「綠色恐怖、政治迫害」，這就是國民黨的操作。圖為吳思瑤罷免案召集人賴苡任。（資料照）

    許美華今發文表示，國民黨叫幾個年輕人出來頂罪，還剛好可以大鬧一場「綠色恐怖、政治迫害」，這就是國民黨的操作。圖為吳思瑤罷免案召集人賴苡任。（資料照）

    2025/04/15 11:42

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕檢調昨（14日）針對連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的名單中疑出現抄襲名冊狀況進行搜索，包括「罷吳四騎士」滿志剛、劉思吟、賴苡任與陳冠安、吳沛憶罷免案領銜人李孝亮在內共6名被告，依20萬元至50萬元不等金額交保，國民黨4名立委昨晚前往北檢聲援。時常在臉書分享罷免資訊的科技專家許美華今發文表示，國民黨叫幾個年輕人出來頂罪，還剛好可以大鬧一場「綠色恐怖、政治迫害」，這就是國民黨的操作。

    許美華表示，其實李孝亮的案子很簡單，因為長眼睛的都知道，看看罷免藍委的志工陣仗有多大、花了多少心血才收到那些連署書，許美華反問：「國民黨要罷綠，沒有一堆志工從早到晚聲嘶力竭的在街頭衝連署，到底哪來的連署書？」質疑罷免綠委的「死人連署」比例驚人。

    許美華強調：「這些事驚人的簡單，就是名單是舊的，上面很多ㄙˇ（死）人，但無從得知，就醬。」許美華也直指國民黨高層：「國民黨負責抄名單的不願出來擔，叫幾個年輕人出來頂罪，剛好可以大鬧一場『綠色恐怖、政治迫害』，這就是國民黨的操作。」

    許美華提到，李孝亮的媽媽是明白人，知道自己的兒子被國民黨當人頭推出去，一直想勸兒子回頭、說出事實真相。許美華表示，她同情李媽媽，也希望李孝亮想清楚，「你還有很長的人生，說出來救自己吧；你這次幫國民黨擔，他們之後也不會理你的，醒醒吧」。

    許美華表示，她同情李媽媽，也希望李孝亮想清楚，「你還有很長的人生，說出來救自己吧」。圖為吳沛憶罷免案領銜人李孝亮。（資料照）

    許美華表示，她同情李媽媽，也希望李孝亮想清楚，「你還有很長的人生，說出來救自己吧」。圖為吳沛憶罷免案領銜人李孝亮。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播