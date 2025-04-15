溫朗東喊告圖利李彥秀 台北市建管處：絕無圖利特定人

台北市建管處表示，李彥秀家族的防火巷違建非屬優先拆除標的，採專案方式配合工程執行查報。（資料照）

2025/04/15 10:50

〔記者何玉華／台北報導〕政治評論員溫朗東表示今（15）日上午會與律師到士林地檢署告發國民黨立委李彥秀家族違建，阻礙消防交通，獲取土地利益，與台北市政府建築管理工程處處長虞積學涉嫌圖利罪。台北市建管處今回應表示，李彥秀家族建築物非屬優先拆除標的，依法採「專案方式」配合公共工程執行查報拆除，絕無圖利特定人；呼籲理性看待行政作為，勿以政治立場混淆視聽。

建管處表示，依法執行違章建築管理業務，無論案件當事人身分為何，均一體適用「臺北市違章建築處理規定」，秉持公平、公正、公開原則辦理，絕無圖利特定人士情事。李彥秀家族建築物，經查部分屬1994年以前既存違建，依現行規定，非屬優先拆除標的，建管處已依程序完成拍照列管。

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建管處指出，針對可能影響公共安全的既存違建，依據「臺北市違章建築處理規則」第25條，列為優先查報與拆除的對象。但考量違建對公安的影響程度，以及執行人力與資源的限制，「防火巷」內的既存違建尚未納入第25條優先處理範圍。

建管處強調，雖防火巷違建未納入優先處理範圍、但不代表不會查報處理，而是依照規則第26條的規定以「專案方式」進行，目前市府配合污水下水道等公共工程進行時，「如有妨礙工程進行」一併查報並拆除。尚未配合工程施作或「無妨礙工程進行」的防火巷既存違建，未來若有政策推動需要，也會啟動相關專案，逐步辦理查報與處理，持續改善市容與公共安全。

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