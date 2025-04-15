聚焦研發與資料開放 首場AI基本法公聽會明立院登場

國民黨立委葛如鈞。（圖由葛如鈞國會辦公室提供）

2025/04/15 10:53

〔記者林欣漢／台北報導〕因應人工智慧（AI）迅速發展對社會、經濟、法治與產業所帶來的深遠影響，立法院將於明（16日）上午召開《人工智慧基本法草案》公聽會，由國民黨教育及文化委員會召委葛如鈞主持，廣邀專家學者，共同探討我國AI法制發展方向與草案內容。葛如鈞表示，本次立法並非單純防範風險，更強調促進發展、接軌國際、落實數位平權，確保台灣在AI世代不缺席。

人工智慧法律國際研究基金會執行長張麗卿表示，該基金會自2021年起便集結12位AI法律專家及多位顧問，歷經兩年研究，於2023年3月首度提出台灣第一部《人工智慧基本法》草案。該草案於2024年3月由吳宗憲、洪孟楷、葛如鈞三位立委與基金會共同召開記者會正式送交立法院。其後多位立委亦陸續推出版本，顯示台灣社會對建立AI法治架構已形成廣泛共識。

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葛如鈞指出，早在2019年，國民黨前立委許毓仁提出AI基本法草案，可惜當時未能審議通過。時間來到2024年，生成式AI迅速擴展國際討論，國民黨再次主動提案，展現超前部署的企圖心。葛如鈞強調，當全球如歐盟、美國、南韓與日本紛紛建立AI相關法規時，台灣卻沒有任何上位法規範，這不僅影響對外合作與信任，亦可能造成應用亂象、國內產業發展失序等問題。

葛如鈞表示，《人工智慧基本法》已被國民黨列為優先法案，以「民生優先」為核心，成為一系列關鍵法案的領頭羊。葛如鈞指出，台灣目前雖為AI硬體輸出大國，但若無法建立相關的AI制度，就像民眾被迫「赤裸奔馳於AI浪潮中」，可能撞見魚群（機會）卻沒有工具捕撈，也可能遇見大白鯊而無法保護自己。AI不能被意識形態綁架，更不該成為政治角力的工具，否則只會讓台灣落後世界、錯失AI產業升級的契機。

葛如鈞與國民黨智庫合作提出的《人工智慧基本法草案》版本，有四大重點，第一是發展導向，不再「只防不推」。主張主管機關應訂為國發會而非數發部，補足行政部門現行版本偏重風險防制、發展著墨不足的缺口，政府應積極投資AI基礎設施、提供研發補助、財政優惠與法規調適，並成立國家AI戰略委員會進行跨部會統籌。

第二是國際接軌，建立風險分級機制。葛如鈞指出，台灣應參考歐盟AI法案、美國AI行政命令等規範，建立可追溯、可驗證的風險分級框架，以利部會因應各種AI應用的安全性與信賴度管理。

第三是資料開放，強化主權與繁中語料訓練。草案明定政府應推動開放資料共享與再利用機制，鼓勵繁體中文資料可用於 AI 訓練，避免 AI 模型長期依賴簡體語料，造成文化與意識形態滲透的隱憂。

第四是落實數位平權，照顧弱勢與區域差距。對偏鄉、身心障礙者與經濟弱勢者提供更多AI教育資源，實現AI機會均等與全民共享科技紅利。

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