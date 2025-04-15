藍營「罷吳四騎士」交保 國民黨聲援「正義青年」

北檢偵辦國民黨「罷吳四騎士」賴苡任等人涉嫌罷免死亡連署，國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、李彥秀等人繼昨晚赴北檢抗議後，今日上午在中央黨部召開「司法雙標，護航民進黨」記者會。（記者施曉光攝）

2025/04/15 10:58

〔記者施曉光／台北報導〕北檢偵辦國民黨「罷吳四騎士」賴苡任等人涉嫌罷免死亡連署，國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、李彥秀等人繼昨晚赴北檢抗議後，今日上午在中央黨部召開「司法雙標，護航民進黨」記者會，國民黨發言人楊智伃指出，國民黨要聲援這些「正義青年」，同時針對檢調今日已經前往國民黨新北市黨部約談罷免民進黨立委吳琪銘、蘇巧慧的領銜人，國民黨中央已經介入了解，並派律師協助攻防，國民黨會力戰到底。

立法院國民黨團首席副書記長羅智強表示，檢調昨天兵分多路搜索藍營6位年輕人，這些人不是像民進黨的貪污、殺人、詐欺犯，檢調有必要像打仗一樣，闖進這些人家門搜索並把人帶走，這就是民進黨赤裸裸的司法清算，「暴政已經來了」！

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他說，賴清德總統運用司法，正在一步步封大家的口，割民主的喉，這種「血腥鎮壓式」的手段，目的就是護航民進黨立委，他強調，自己的辦公室主任陳冠安沒有涉入連署，只是站出來聲援罷免綠委，昨天也被搜索、扣押並重金交保，檢方根本是爛權訴追。

羅智強還說，陳冠安被查扣的手機當中有他準備要揭發的弊案資料，也包括他對抗民進黨司法暴政的想法，現在他已經變成透明人，接下來賴清德可以串供，告訴相關單位燒資料、藏資料，但賴清德嚇不了他，「民進黨、賴清德放馬過來！」

立法院國民黨團書記長王鴻薇質疑，民進黨不只一位立委助理涉入共諜案，交保金額只有20萬元，藍營年輕人只是協助罷免綠委，交保金額也要20萬，司法可以這麼丟臉嗎？民進黨是真要抓共諜，還是打擊在野黨？從柯文哲，再到追殺國民黨，大家能吞得下去嗎？她呼籲民眾把悲憤化為力量，「該連署的去連署，該拉票的去拉票」，告訴賴清德，台灣人不是「塑膠」！

王鴻薇並宣稱，她已經得到消息，檢調單位很快就會轉向國民黨台北市黨部動手，政治要這麼骯髒、低級嘛！

國民黨立委徐巧芯則說，今天就是「中華民國保衛戰」，現在的民進黨比過去的國民黨還過分，用戒嚴式的暴力清算在野黨，除了國民黨，接下來會受害的可能就是里長、鄰長與一般民眾，大家只有勇敢站出來，才能對付這個已經成為民主空殼、正在戒嚴暴政的政府。

國民黨組發會主委許宇甄表示，民進黨為了轉移窩藏匪諜的焦點，動用司法搜索罷免綠委的公民團體，她強調，公民團體無法查核錯假連署，查對的責任應該是在中選會，而非公民團體，而且罷藍團體也有很多的不實連署，但司法單位不辦就是不辦，前外交部長吳釗燮任內有多國與我斷交，匪諜就在民進黨身邊，檢調單位應該約談吳釗燮，了解有多少國家機密被洩密。

國民黨今天還舉標語「正義青年加油」、「綠色恐怖，政治辦案」、「辦藍不辦綠，民主進監獄」，表達嚴正抗議。

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