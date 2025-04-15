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    基隆2綠議員進入罷免二階連署 張之豪：犧牲他換一立委值得

    民進黨基隆市議員張之豪（見圖）與鄭文婷2人進入二階連署，張之豪對此回應，「犧牲掉我一個議員換他一個立委（意指國民黨林沛祥），值得」。（擷取自張之豪臉書）

    民進黨基隆市議員張之豪（見圖）與鄭文婷2人進入二階連署，張之豪對此回應，「犧牲掉我一個議員換他一個立委（意指國民黨林沛祥），值得」。（擷取自張之豪臉書）

    2025/04/15 10:28

    〔記者俞肇福／基隆報導〕中央選舉委員會昨天（14日）表示，新增民進黨基隆市議員張之豪與鄭文婷2人進入二階連署。鄭文婷正在日本參加大阪世界博覽會，尚未表示意見，張之豪對此回應，「既然他們這麼瞧得起我，我也只好湧泉以報，全面提高大罷免行動，全面奉陪。我說過了，犧牲掉我一個議員換他一個立委（意指國民黨林沛祥），值得。我的回應：沒在怕的，just bring it」。

    張之豪表示，罷免他的案子第一階段通過了，「所以我也將面臨國民黨罷免我的挑戰」。他說明，國民黨要罷免他的理由是他們要鬥爭，要「以罷制罷」。

    張之豪表示，但民進黨罷免國民黨立委的理由是要阻止他們賣台，阻止他們癱瘓國家，是要讓租金補貼不再被砍光，讓主權得以保全，讓民生得以延續。

    張之豪強調，國民黨旁門左道的骯髒步，他實在不怎麼在意。若國家都要沒了，若台灣民主、以後的選舉，都可能被國民黨把台灣搞掉、賣掉，被中共併吞，他還在意一個議員位置在不在嗎？

    張之豪強調，既然他們這麼瞧得起我，他也只好湧泉以報，全面提高大罷免行動，全面奉陪。「我說過了，犧牲掉我一個議員換他一個立委（指藍委林沛祥），值得」。

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