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    會見林佳龍 捷克副議長：民主國家必須合作抵抗中俄資訊戰威脅

    外交部長林佳龍（右）接見捷克眾議院副議長巴圖謝克（左），就台捷關係及認知作戰等議題交換意見。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右）接見捷克眾議院副議長巴圖謝克（左），就台捷關係及認知作戰等議題交換意見。（外交部提供）

    2025/04/15 10:09

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍14日上午接見捷克眾議院副議長巴圖謝克（Jan Bartošek），雙方就台捷雙邊關係、反制假訊息及資訊安全等議題交換意見。巴圖謝克表示，威權國家試圖運用網路攻擊、假訊息等方式破壞他國民主體制，民主國家必須加強合作，以抵抗中國與俄羅斯的資訊戰與假訊息威脅。

    巴圖謝克指出，近年威權國家試圖運用網路攻擊、假訊息等方式破壞他國民主體制，尤其人工智慧（AI）的「深偽」技術，使大眾難以辨別影音資訊真偽，且社群媒體的演算法也加深社會分化。

    巴圖謝克認為，民主國家必須加強合作，以抵抗中國與俄羅斯的資訊戰與假訊息威脅。

    林佳龍表示，感謝捷克長年支持台灣國際參與，台捷兩國在經貿、科技及文化等領域也都有密切合作，包括今年9月故宮文物將前往捷克展出，且台捷直航有望在今年下半年增班，展現台捷關係穩固友好。

    林佳龍也指出，台灣長期面對來自中國的網路攻擊、假訊息操弄及認知作戰，充分瞭解威權國家對民主政體帶來的威脅；我國將與包括捷克在內的理念相近國家加強合作，共同強化彼此的民主韌性。

    外交部指出，台灣與捷克都深刻體認捍衛民主自由價值的重要性，近年雙方持續就強化民主供應鏈韌性加強合作，未來我國將與捷克進一步深化夥伴關係，共同因應新興安全挑戰及威權主義威脅。

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