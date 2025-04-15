為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    摧毀意圖破壞台灣的力量及內應 卓揆籲蔣萬安共同肩負責任

    行政院長卓榮泰立院備詢前受訪。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰立院備詢前受訪。（記者陳逸寬攝）

    2025/04/15 09:59

    〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長蔣萬安近日就共諜案議題與行政院長卓榮泰隔空交鋒。對於蔣要卓揆針對綠營多起共諜案表態，卓今表示，總統賴清德已提出17項因應策略和措施，行政院已進行研議所有法制化工作，目的就是要摧毀意圖破壞台灣這個堅強堡壘的所有力量，也要殲滅其內應。他也強調，該有自己國格的時候，地方政府也要共同負起這樣的責任。

    蔣萬安日前在市議會備詢時，被問及「哪個國家要消滅中華民國？」回應「共產黨和民進黨。」跳針式回答引發議論。卓榮泰前天暗諷蔣，要消滅中華民國的只有共產黨，台北做為首都，要有首都的氣魄；蔣則反擊說，卓應先評論總統府、國安會、外交部充滿共諜。

    卓榮泰今率部會首長赴立法院進行施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。對於蔣萬安所言，卓表示，共產黨老祖宗說過的話不要忘記，俄羅斯政治人物列寧曾說過，面對敵人，最堅強的堡壘，要從內部攻破；中共前領導人毛澤東也說過，絕不打沒有把握、沒有內應的戰。

    卓榮泰說，所以賴總統所提出在國安高層會議17項因應策略和措施，行政院已著手進行研議所有法制化工作，目的就是要摧毀在台灣這個堅強堡壘裡面，要破壞堡壘的所有力量，也要殲滅其內應，所以無論是破壞內部的力量或內應，都是我們要向人民負責全力來消滅的。

    卓榮泰強調，他希望不只中央政府做，地方政府也要做，無論是公開統戰或暗中滲透，都是對國安最大的威脅，地方政府也應該有這樣的體認，不要非常曖昧不清，該有自己國格的時候，地方政府也要共同負起這樣的責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播