摧毀意圖破壞台灣的力量及內應 卓揆籲蔣萬安共同肩負責任

行政院長卓榮泰立院備詢前受訪。（記者陳逸寬攝）

2025/04/15 09:59

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長蔣萬安近日就共諜案議題與行政院長卓榮泰隔空交鋒。對於蔣要卓揆針對綠營多起共諜案表態，卓今表示，總統賴清德已提出17項因應策略和措施，行政院已進行研議所有法制化工作，目的就是要摧毀意圖破壞台灣這個堅強堡壘的所有力量，也要殲滅其內應。他也強調，該有自己國格的時候，地方政府也要共同負起這樣的責任。

蔣萬安日前在市議會備詢時，被問及「哪個國家要消滅中華民國？」回應「共產黨和民進黨。」跳針式回答引發議論。卓榮泰前天暗諷蔣，要消滅中華民國的只有共產黨，台北做為首都，要有首都的氣魄；蔣則反擊說，卓應先評論總統府、國安會、外交部充滿共諜。

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卓榮泰今率部會首長赴立法院進行施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。對於蔣萬安所言，卓表示，共產黨老祖宗說過的話不要忘記，俄羅斯政治人物列寧曾說過，面對敵人，最堅強的堡壘，要從內部攻破；中共前領導人毛澤東也說過，絕不打沒有把握、沒有內應的戰。

卓榮泰說，所以賴總統所提出在國安高層會議17項因應策略和措施，行政院已著手進行研議所有法制化工作，目的就是要摧毀在台灣這個堅強堡壘裡面，要破壞堡壘的所有力量，也要殲滅其內應，所以無論是破壞內部的力量或內應，都是我們要向人民負責全力來消滅的。

卓榮泰強調，他希望不只中央政府做，地方政府也要做，無論是公開統戰或暗中滲透，都是對國安最大的威脅，地方政府也應該有這樣的體認，不要非常曖昧不清，該有自己國格的時候，地方政府也要共同負起這樣的責任。

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