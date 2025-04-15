藍營質疑連署偽造「辦藍不辦綠」 黃帝穎：國民黨明顯法盲雙標

律師黃帝穎。（資料照）

2025/04/15 10:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨青年軍發起對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案，其召集人劉思吟、賴苡任及領銜人李孝亮、張克晉等人住處被調查局搜索。藍營部分人士質疑「辦藍不辦綠」，對此律師黃帝穎表示，同樣是北檢偵辦，上週北檢聲押綠營幕僚國安法案，國民黨就依據北檢偵查罵綠無恥，但死人連署是明確偽造文書罪，北檢依法偵辦，國民黨竟動員立委到北檢罵司法迫害，國民黨短短不到一週就明顯法盲雙標。

黃帝穎在臉書PO文表示，北檢辦綠幕僚國安法案，國民黨依據北檢偵查罵綠無恥，北檢辦藍青年偽造文書，國民黨動員到北檢罵司法迫害，國民黨短短不到一週就明顯法盲雙標，國民黨動員立委到北檢以政治施壓司法，敗壞民主法治，凸顯罷免刻不容緩，國民黨青年軍涉嫌偽造文書及個資法等罪，昨搜索後漏夜偵訊，分別30萬到50萬元交保。

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黃帝穎指出，死人連署在法律上是偽造文書鐵證國民黨竟法盲瞎挺，國民黨青年軍在吳沛憶罷免案提出108死人連署及在吳思瑤罷免案提出86死人連署，一罪一罰，刑法最重30年徒刑。

黃帝穎續指，搜索票是檢察官蒐證齊備，足以說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票。法律上，死人不可能連署，高比例的死人連署就是偽造文書的鐵證，國民黨擺明法盲瞎挺青年軍犯罪，甚至動員藍委到北檢以政治施壓司法，簡直民主之恥。

黃帝穎直言，同樣是北檢偵辦，上週北檢聲押綠營幕僚國安法案，國民黨就依據北檢偵查罵綠無恥，但死人連署是明確偽造文書罪，北檢依法偵辦，國民黨竟動員立委到北檢罵司法迫害，國民黨短短不到一週就明顯法盲雙標。

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