為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營質疑連署偽造「辦藍不辦綠」 黃帝穎：國民黨明顯法盲雙標

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/04/15 10:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨青年軍發起對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案，其召集人劉思吟、賴苡任及領銜人李孝亮、張克晉等人住處被調查局搜索。藍營部分人士質疑「辦藍不辦綠」，對此律師黃帝穎表示，同樣是北檢偵辦，上週北檢聲押綠營幕僚國安法案，國民黨就依據北檢偵查罵綠無恥，但死人連署是明確偽造文書罪，北檢依法偵辦，國民黨竟動員立委到北檢罵司法迫害，國民黨短短不到一週就明顯法盲雙標。

    黃帝穎在臉書PO文表示，北檢辦綠幕僚國安法案，國民黨依據北檢偵查罵綠無恥，北檢辦藍青年偽造文書，國民黨動員到北檢罵司法迫害，國民黨短短不到一週就明顯法盲雙標，國民黨動員立委到北檢以政治施壓司法，敗壞民主法治，凸顯罷免刻不容緩，國民黨青年軍涉嫌偽造文書及個資法等罪，昨搜索後漏夜偵訊，分別30萬到50萬元交保。

    黃帝穎指出，死人連署在法律上是偽造文書鐵證國民黨竟法盲瞎挺，國民黨青年軍在吳沛憶罷免案提出108死人連署及在吳思瑤罷免案提出86死人連署，一罪一罰，刑法最重30年徒刑。

    黃帝穎續指，搜索票是檢察官蒐證齊備，足以說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票。法律上，死人不可能連署，高比例的死人連署就是偽造文書的鐵證，國民黨擺明法盲瞎挺青年軍犯罪，甚至動員藍委到北檢以政治施壓司法，簡直民主之恥。

    黃帝穎直言，同樣是北檢偵辦，上週北檢聲押綠營幕僚國安法案，國民黨就依據北檢偵查罵綠無恥，但死人連署是明確偽造文書罪，北檢依法偵辦，國民黨竟動員立委到北檢罵司法迫害，國民黨短短不到一週就明顯法盲雙標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播