國民黨青年涉連署造假 吳靜怡：有種公平的言論決鬥

吳沛憶罷免案召集人劉思吟（左上）及領銜人李孝亮（中上）、國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛（右上）、國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安（左下）、吳思瑤罷免案召集人賴苡任（中下）及劉思吟丈夫林叡等6人，涉嫌偽造文書等罪以20萬元至50萬元不等金額交保，並均限制出境出海，吳思瑤罷免案領銜人張克晉（右下）在檢方複訊後請回。（資料照，本報合成）

2025/04/15 10:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「罷吳四騎士」等人，依偽造文書等罪嫌諭令交保。協助空戰的國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安也被搜索帶走，羅智強表示民進黨藉由搜索資料，羅織構陷、入人於罪，是恐怖清算，他絕不屈服，一定奮戰到底。對此媒體人吳靜怡表示，羅智強要製造國民黨政治恐慌危機之前，先告訴全台灣的國民黨支持者，四成多的錯假率、甚至全台灣總共一千七百三十七份的「死亡聯軍」哪裡來？

吳靜怡在臉書PO文表示，今天一早，檢調再約談兩位新北領銜人，請問朱立倫，你知不知這些涉嫌「錯、假、偽連署案」犯罪的行為早在一月開始就有預謀？「重複連署」的連署書是不是要急著湊假份數？「筆跡相似」的連署書是由個人或一群人來撰寫？「提議前死亡」的死亡連署是從哪個名冊來？

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吳靜怡指出，被告張克晉無保請回，並且沒有限制出境，朱立倫、許宇甄、黃呂錦茹不會覺得毛毛的？請國民黨把「重複連署」、「筆跡相似」、「提議前死亡」的三大問題向全台灣的國民黨支持者交代清楚，到底是怎麼回事，這次青年軍的癱瘓來自高層的縱容和管理失當而且更有可能成為政黨的「組織型犯罪」，有夠丟臉，不要拿賴清德當國民黨黨主席失能的擋箭牌！誰會相信羅智強就是大安區的選民水準？把罪犯當英雄，把保證金當獎金？

吳靜怡續指，不好意思，用羅智強的邏輯來看，六個被告人陳冠安保證金20萬元，排行最後，這表示你們「羅智強辦公室」在連署的參與積極度遠遠落後於台北市「吳志剛辦公室」連「傅崐萁辦公室」都不表達意見，你羅智強彷彿就像是踩在李孝亮媽媽的傷口上敲鑼打鼓，把涉嫌犯罪當成英雄，喪事當喜事辦，巴不得要讓全台灣人都知道這些國民黨青年就是涉嫌連署書偽造文書的被告人，羅智強就是盡情的蹭新聞，人家羅智強立委都出來了，請傅崐萁立委、吳志剛議員、曾獻瑩議員全部比照羅智強辦理，誰的助理到時候真的罪證確鑿被判刑，你們就一起辭職、退出政壇，畢竟羅智強喊這麼大聲，你們要更大聲！

吳靜怡分析，這些年輕人都剛好要爭取下次議員參選，也都掛著這些辦公室助理的名義來推舉自己，該不會在一月時，賴苡任（50萬元交保）等人就有開始針對罷免案聚會討論？從活動到第一階段連署書如何取得。這些人剛好就是黃呂錦茹要推舉的人選，中正萬華派出劉思吟（50萬元交保）、內湖南港派出陳冠安（20萬元交保）、信義南松山派出滿志剛（50萬元交保），一方面因為自己未來議員的提名，而投入了這場大罷免？張克晉（無保請回）像是路人，被朋友推薦擔任領銜人，李孝亮（30萬元交保）最像是備胎了，黨有需要，二月才臨時找來當領銜人，新北的領銜人譚鎮耀、李清祥和李孝亮都正好是青工的背景。

吳靜怡直言，羅智強要製造國民黨政治恐慌危機之前，先告訴全台灣的國民黨支持者，四成多的錯假率、甚至全台灣總共一千七百三十七份的「死亡聯軍」哪裡來？羅智強有種，請放棄言論免責權，公平的言論決鬥，出來用政治生命擔保，國民黨這些青年軍背後有沒有更高層的人指使他們？如果有，羅智強你就辭立委！如果沒有，吳靜怡就叫你一聲「強哥」剃蟑螂式平頭、募款舉辦全台大縱酒，陪你羅智強渡過第三階段大罷免。

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