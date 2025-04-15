因應美方關稅新政策 卓揆：已備妥談判內容隨時啟動

行政院長卓榮泰。（資料照）

2025/04/15 09:35

〔記者謝君臨／台北報導〕美國總統川普將宣布半導體新關稅政策，針對我方因應策略，行政院長卓榮泰今表示，因應美方一直還在做不同政策宣布，我方有更多的時間因應，目前已備好所有談判內容，整個談判團隊都已做好相關準備，隨時準備啟動。他也說，希望真正達到雙方貿易平衡、公平，也請國人給我們多一點耐心。

卓榮泰今率部會首長赴立法院進行施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。針對美國新關稅政策瞬息萬變，卓榮泰指出，世界貿易秩序正在重整，政府從一開始擬定的步驟就是穩定國內產業，備好談判內容，以及隨時準備啟動。

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他說，穩定國內產業部分，率先提出880億元對產業的支持方案，會在比較充裕時間內，因應美方一直還在做不同政策宣布時，我們有更多的時間因應；備好所有談判內容，包括行政院副院長鄭麗君、談判辦公室、國安團隊，整個談判團隊都已做好相關準備，也已有第一次視訊會議接觸。

卓榮泰說，我們隨時準備啟動，帶著已經備妥的方案向美方提出我方期待，希望真正達到雙方貿易平衡、公平，有助於我方產業安定，對於國內人民，也希望給我們多一點耐心時間，我們一起努力完成這份工作。

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