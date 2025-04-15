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    首頁　>　政治

    朱立倫承諾法律協助「罷吳四騎士」 周軒：防火牆？

    「罷吳四騎士」罷免吳思瑤召集人賴苡任（左起）、罷免吳沛憶召集人兼劉思吟、前國民黨青工會總會長滿志剛及國民黨青年部前主任陳冠安等人，依偽造文書等罪嫌諭令交保。（資料照）

    「罷吳四騎士」罷免吳思瑤召集人賴苡任（左起）、罷免吳沛憶召集人兼劉思吟、前國民黨青工會總會長滿志剛及國民黨青年部前主任陳冠安等人，依偽造文書等罪嫌諭令交保。（資料照）

    2025/04/15 09:36

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的名單中疑出現大規模抄襲，檢調昨（14）日發動搜索、約談，包括「罷吳四騎士」在內6名被告涉嫌偽造文書，今天凌晨以20萬元至50萬元不等金額交保。政治工作者周軒表示，國民黨主席朱立倫表示律師團已主動聯繫提供必要法律協助，他戲稱，難道國民黨中央律師團是「防火牆」的概念，「讓這些青年軍不要講太多關於主席的事情，啊，可能還有羅智強等人的事情」。

    罷免吳思瑤、吳沛憶的連署名單疑有大量抄襲，台北地檢署昨指揮調查局台北市調處發動搜索，約談國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉共6名被告，檢方複訊後先將張克晉請回，並將劉思吟丈夫林叡改列被告，今日凌晨依偽造文書等罪嫌諭令6名被告20萬元至50萬元不等金額交保，並均限制出境出海。

    周軒在臉書PO文表示，為什麼本來國民黨發聲明切割這些青年軍，後來朱立倫又跳出來說組律師團力挺他們呢？組律師團是防火牆的概念，讓這些青年軍不要講太多關於主席的事情，啊，可能還有羅智強等人的事情。

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