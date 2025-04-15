恆春罷免連署站熱鬧登場 「墾漂族」齊聚最南端捍衛民主

恆春罷免連署站熱鬧登場 墾漂族齊聚最南端捍衛民主。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/15 08:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣最南端的恆春半島，昨晚迎來首場「罷免連署站」活動，吸引來自全台各地的遊客與「墾漂」族熱情參與。現場不僅準備了所有正在進行二階連署的立委罷免表單，還搭配悠揚音樂與熱情吶喊，點燃民眾對民主的信念。

活動發起人之一小花表示，屏東雖無需罷免的在地立委，但作為全台選民的匯聚之地，這場活動盼在罷免連署倒數時刻，喚醒更多人站出來，為台灣的未來發聲。

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恆春罷免連署站設於熱鬧的恆春老街，現場志工們熱情分發罷免連署書，並耐心為民眾解說流程。

不論戶籍在台北、台中或花蓮，只要攜帶身份證明，任何人都能現場簽署支持罷免不適任立委。活動還貼心提供「無立委可罷選區」的民眾交流空間，志工笑說：「來不了沒關係，來聊聊天也能感受到民主的溫度！」現場更有DJ播放音樂，讓整場活動充滿溫暖與力量。

小花受訪時指出，恆春半島因其獨特的地理位置，吸引許多來自各縣市的「墾漂」族在此落地生根。然而，許多人因工作忙碌或資訊不足，錯過了返鄉參與罷免連署的機會。「我們希望透過這場活動，讓大家知道罷免不只是選區的事，而是全台灣的民主保衛戰！」小花強調，罷免連署即將進入尾聲，若錯過這次機會，台灣恐將面臨更多阻礙進步的法案與預算亂象。

來墾漂族兆兆語重心長地表示：「罷免連署的時間已經所剩無幾，錯過這次就沒有第二次機會。如果連署失敗，到二○二八年之前，每年預算案、重大法案與人事審查，都可能被不適任的立委牽制，拖累台灣進步的腳步。」兆兆呼籲，無論選區是否面臨罷免，每位公民都該站出來，用行動守護得來不易的民主成果。

為方便無法到場的民眾，活動主辦單位也在恆春當地店家設置連署窗口，包括蓋亞村、南懶咖啡與找食小賣所，民眾可在二階連署截止前前往簽署。小花補充，這些店家不僅是連署點，更是社區交流的平台，「希望大家在喝杯咖啡、聊天的同時，也能為台灣的未來多簽一份連署書。」

這場活動也反映出全台罷免浪潮的熱度。截至目前，全台已有數十名立委進入罷免二階連署階段，部分選區連署書已突破法定門檻。公民團體與選民的積極參與，顯示出民眾對國會亂象的不滿，以及對民主改革的殷切期待。

目前罷免之路仍充滿挑戰，連署書格式問題與時間壓力成為各選區的考驗。

恆春罷免連署站的成功舉辦，不僅為最南端的土地注入民主活力，也為全台罷免行動增添力量。當地墾漂族說「罷免是為了讓台灣更好。」在連署倒數的最後階段，恆春的這場活動無疑為全台選民點燃了希望的火花，呼籲每個人用行動捍衛台灣的民主未來。

恆春罷免連署站熱鬧登場 墾漂族齊聚最南端捍衛民主。（記者蔡宗憲攝）

活動發起人之一小花盼喚醒更多人站出來，為台灣的未來發聲。（記者蔡宗憲攝）

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