4藍委聲援罷吳青年軍 沈伯洋：只是在消費他們

國民黨立委徐巧芯（右三）、李彥秀（左三）、羅智強（左四）、王鴻薇（中間黃衣者）前來台北地院聲援罷吳四騎士。沈伯洋認為，藍委的聲援舉動只是在消費被約談的藍營青年軍。（資料照）

2025/04/15 08:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調昨（14日）針對連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的名單中疑出現抄襲名冊狀況進行搜索，包括「罷吳四騎士」在內共6名被告依20萬元至50萬元不等金額交保。國民黨立委王鴻薇、羅智強、李彥秀、徐巧芯等國民黨人士及支持者，昨晚前往北檢聲援；民進黨立委沈伯洋對此表示，這些藍委並不是去聲援，而是在消費這些國民黨青年軍。

沈伯洋提到，連署書出現錯誤本來就可能發生，重點從來都不是「有沒有錯」，而是「為什麼錯」；錯誤可能是誤植，也可能是偽造，但如果錯誤率高達三四成，很容易讓人合理懷疑是「抄名冊」，而抄名冊自然會涉及偽造文書的問題。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋表示，針對藍營青年軍的調查，目前也只是嫌疑，還在偵辦中也沒人被定罪，沈質疑：「那羅智強、徐巧芯、王鴻薇這幾位為何反應這麼大？」沈伯洋提到，在藍委聲援現場還有人喊：「花蓮的案子也有錯，怎麼不查？要告發！」但沈伯洋強調：「花蓮的問題是拿到正規連署書後，印刷格式跑掉，印刷的人何來偽造？他手邊是有名冊嗎？」

沈伯洋也提到，當初在李孝亮貼文底下留言「加油」的那些立委，當時根本不是在幫他，而是在害他；當初把這些青年推向法律邊緣，現在人被查了，又裝無辜在現場抗議，操作成政治打壓。沈伯洋直言：「說真的，你們的聲援，不過是另一種消費。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法