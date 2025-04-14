竹市雙罷二階連署最後衝刺倒數 行動連署站天天開催！

新竹市雙罷二階連署進入最後衝刺倒數1週，行動罷免連署站天天開催！（記者洪美秀攝）

2025/04/14 22:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、舔共立委鄭正鈐）二階連署進入最後倒數衝刺週，新竹雙罷總部今天表示，接下來每天都會開設行動罷免連署站，從公園、市場、夜市再到清大夜市周邊、醫院和巨城購物中心，將全面啟動快閃行動連署站。領銜人戴振博號召市民全面總動員參與連署，還可到府收件及送連署書，發言人林志潔呼籲市民1人拉10份，1人拉100份，勇敢當連署超人，強調沒有二階連署通過，就沒有三階的罷免同意投票，請大家集中力量簽連署。

考量二階罷免連署造冊所需時間，新竹雙罷總部原預定18日截止收連署書，但為衝高連署份數，快閃連署站即日起天天開設，且連署站會持續到20日，後續也會視情況加開連署站。且不管是到府收連署書或是送連署書，都可隨打隨到。

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戴振博說，罷免連署行動站將天天開設，各市議員服務處也都會加開及延長每天收連署書的時間，有的還會開到晚上9點，方便上班民眾簽連署書，同時也號召市民，新竹市雙罷免二階連署已進入最後倒數的衝刺週，希望衝高連署份數，呼籲市民勇敢站出來連署，用公民權，罷免掉亂刪預算及舔共立委，並讓荒廢市政及失能的涉貪停職市長高虹安無法再參選2026年市長。

新竹雙罷總部發言人林志潔也強調，現在就是站出來大罷免的重要時刻，我們不要我們的孩子陷入可能被強摘器官的恐懼擔憂中，更不要讓中共極權統治影響台灣，我們要保護自己的孩子和國家，一起用手中的公民權簽下罷免連署書。

新竹市雙罷二階連署進入最後衝刺倒數1週，行動罷免連署站天天開催！（新竹雙罷領銜人戴振博提供）

新竹市雙罷二階連署進入最後衝刺倒數1週，行動罷免連署站天天開催！（新竹雙罷領銜人戴振博提供）

新竹市雙罷二階連署進入最後衝刺倒數1週，行動罷免連署站天天開催！（新竹雙罷領銜人戴振博提供）

新竹市雙罷二階連署進入最後衝刺倒數1週，行動罷免連署站天天開催！（新竹雙罷領銜人戴振博提供）

新竹市雙罷二階連署進入最後衝刺倒數1週，行動罷免連署站天天開催！（新竹雙罷領銜人戴振博提供）

新竹市雙罷二階連署進入最後衝刺倒數1週，行動罷免連署站天天開催！（新竹雙罷領銜人戴振博提供）

新竹市雙罷二階連署進入最後衝刺倒數1週，行動罷免連署站天天開催！（新竹雙罷領銜人戴振博提供）

新竹市雙罷二階連署進入最後衝刺倒數1週，行動罷免連署站天天開催！（新竹雙罷領銜人戴振博提供）

新竹市雙罷二階連署進入最後衝刺倒數1週，行動罷免連署站天天開催！（新竹雙罷領銜人戴振博提供）

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