台中將發行200億公債 議員曝盧秀燕上任僅減債185億促凍結

台中將發行200億公債，議員陳淑華（右）、陳俞融等曝盧秀燕上任僅減債185億。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/14 19:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府計畫在今年首次發行200億元公債，引發議員諸多質疑，包括台中市長盧秀燕上任以來不但是「賣地女王」，歲入更累計增加2411億，卻僅減債185億，發行公債進度等財政透明度嚴重不足，促議會應凍結尚未周延的公債發行計畫；盧秀燕則強調，是以公債降舊債利息，並未增欠新債務，市府財務紀律良好小錢也要節省。

多名民進黨議員接力質疑盧市府財政紀律及發行公債規劃，陳淑華指盧秀燕上任後堪稱是「賣地女王」，更成「散財女王」，重大建設總是一再延宕，甚至常以變更設計理由增加預算，她上任至今年，累計增加歲入已高達2411億，卻僅減債185億，減債不力。

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林祈烽也質疑，盧市府團隊高舉「借新還舊」的大旗，卻連發行進度、資金用途與風險控管皆無法具體說明，財政透明度嚴重不足，籲市議會應先凍結尚未周延的公債發行計畫，待市府補足資料後再行討論。

何文海也質疑，盧標售這麼多土地，是台中市歷來拍賣最多土地的市長，本應欠錢還債，結果未還債竟還要成為台中市第一個發生公債的市長，根本不擅理財，也認為應更慎重考量與評估是否發行公債。

陳俞融指出，盧只會自誇台中財政改善，現又要發行公債，但台中市人均負債達2.97萬元，六都第二高，「財政改善在哪裡」；林德宇也質疑，發行永續債應讓建設留後代，不支持為放煙火或撒幣式的活動而舉債，反對債留子孫。

不過，國民黨議員包括黃佳恬、邱愛珊、陳文政則肯定台中財政、發行公債等，楊大鋐關切，面對社會住宅與捷運藍線等重大建設需求，市府應考慮以永續債券籌資，分散財務風險；黃馨慧則說，現有美國關稅壓力變數，市府應留意發行公債最佳時機。

盧秀燕強調，這次發公債不是欠新債，是將本來跟銀行借的貸款改發行公債，沒有增加新債務，是在舊債中降低利息但可以每年減少4千萬利息，市府財務紀律良好小錢也要節省，減少債留子孫，人均負債已在改善，朝六都第4名邁進。

至於屢被提及賣地，她也說，市府積極盤點自有資產，辦理市地標售，不僅成功籌措建設經費，更不列入舉債總額，完全符合財政法規。

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