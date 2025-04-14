防空避難資訊亂又分散 北市警局：一週內提整合規劃

「北市警政」APP可依定位查詢防空避難設備位置。（圖截自北市警政APP）

2025/04/14 18:59

〔記者林承鴻／台北報導〕中國解放軍頻頻在台灣周邊海域、空域實施軍事演習，對我國文攻武嚇，然而面對可能的戰爭，許多民眾卻不清楚住家、辦公室等地的防空避難位置在哪裡。台北市議員王欣儀要求市府應整合跨局處資訊，建立「防災資訊專區」，明確區分戰時與平時面臨一般災害的避難指引。北市警察局回應，會於一週內提出相關整合規劃。

王欣儀表示，若防空警報響起，住在大樓的民眾可就地至地下室避難，但許多老舊房舍、透天厝沒有地下室，市民往往不曉得該到何處避難，也不知道能否前往附近有地下室的大樓。王欣儀指出，萬一通往大樓地下室的門上鎖、無法進入，市民該如何是好，質疑目前配套措施與指引明顯不足。

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王欣儀說，市府雖有開發「北市警政」APP供民眾下載查詢防空避難位置，但該APP至今僅有10萬人次下載，點擊「防空避難」功能的更不到6萬次，顯示大多數市民根本不知道這項功能存在。她呼籲市府研議以懶人包、紙本DM等方式送達每戶人家，讓民眾平時熟悉防災避難動線，災時才能迅速應變、避難。

對於王欣儀的建議，台北市警察局長李西河表示，會於一週內提出相關整合規劃，另也說，警方雖有不斷宣導防空避難常識，但會檢討宣導狀況，加強宣導。

台北市議員游淑慧也詢問，戰時警察的任務為何，有沒有接受訓練？她指出，警察應瞭解知識、培訓技能及演練，遇到狀況才有能力處理。李西河表示，戰時警察的任務除了維持秩序、指揮交通外，還有人力編組訓練，訓練基礎救治傷患技能，以及難民協助處理等，並指出警察要有基本常識，碰到戰時狀況要懂得處理。

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