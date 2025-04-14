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    侯友宜會見神奈川縣知事 邀來台參加災害研討會

    新北市長侯友宜拜會日本神奈川縣知事黑岩祐治（左）。（新北市政府提供）

    新北市長侯友宜拜會日本神奈川縣知事黑岩祐治（左）。（新北市政府提供）

    2025/04/14 18:36

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今（14）天在日本橫濱辦事處處長張淑玲陪同下，率市府團隊會見日本神奈川縣知事黑岩祐治。侯友宜說，新北市與神奈川縣在災害防救及教育等項目合作密切，他邀請神奈川縣參加今年9月在新北市舉辦的「2025災害管理國際研討會」，也歡迎神奈川再度組隊到新北參加U18棒球比賽。

    黑岩祐治表示，台灣與日本都會遭遇很多地震災害，彼此有很多相似的環境跟情況，他擔任知事前是新聞記者，曾以記者身分到台灣採訪921大地震，對於當時的情況印象深刻。

    「台日友好！新北市與神奈川縣繼續深化交流。」黑岩祐治指出，雙方在2016年已簽署防災教育友好協定，去年日本能登半島發生地震，接著台灣花蓮縣也遭遇地震，他對於台灣避難所的帳篷感到驚訝，因此編列預算採購相關設備與物資。

    侯友宜提到，2016年他擔任新北市副市長時，就和黑岩祐治共同見證2個城市簽署友好協定，這9年之間往來合作不間斷，未來持續加強聯繫，推動更具創新性的災害應變與體育等領域的合作方案，讓雙方面對未來的挑戰時更加從容應對。

    新北市消防局長陳崇岳說，台灣面臨重大地震發生時，黑岩祐治責成安全防災局，來函表達對於新北市的慰問，此次拜會不僅表達感謝關懷心意，也邀請黑岩祐治參加2025災害管理國際研討會，強化雙方在防災領域的合作與學習。

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