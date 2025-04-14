罷免陳玉珍意願調查 發起人翁明志：第一階段1247人達標

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

2025/04/14 17:47

〔記者吳正庭／金門報導〕「珍重再見金門罷免團隊」今天表示，以新制罷免國民黨籍立委陳玉珍的意願調查第1階段的1247人門檻已經達標，接下來將繼續徵詢鄉親參與第2階段連署意願，朝12470人的目標努力。

「珍重再見金門罷免團隊」發起人翁明志說，意願調查第1階段已提前達標，即日起繼續徵詢鄉親參與第2階段連署的意願，同時提醒已經報名第1階段者不必重複登記，靜待未來通知繳交罷免連署書。

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翁明志說，有鑑於2月按舊制辦理連署差73件才達標的經驗，此次為使意願調查第2階段能順利達標送件，會等到登記人數超過6000人，再開始收取第1階段連署書並送中選會審查，一旦通過，接著開始收取第2階段連署書。

他說，有部分鄉親誤以為已開始填寫連署書，因此再次聲明，已經達標的是「第1階段意向書」，而不是連署書。「意向書」的目的是統計有多少人願意填寫罷免連署書？只要人數達標，團隊就啟動新制（連署書附身分證影本）進行罷免行動。

他強調，了解到有些鄉親對個資保護有所顧慮，罷免團隊嚴正聲明，絕對遵守法律，絕不外洩任何填寫意向書的個資，請放心填寫。

翁明志說：「我們正在扭轉金門形象被毀壞的逆境」，有意者可利用線上登記報名。

「珍重再見金門罷免團隊」以新制連署罷免金門縣立法委員陳玉珍意願調查表的QR Code。（翁明志提供）

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