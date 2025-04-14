為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免陳玉珍意願調查 發起人翁明志：第一階段1247人達標

    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    2025/04/14 17:47

    〔記者吳正庭／金門報導〕「珍重再見金門罷免團隊」今天表示，以新制罷免國民黨籍立委陳玉珍的意願調查第1階段的1247人門檻已經達標，接下來將繼續徵詢鄉親參與第2階段連署意願，朝12470人的目標努力。

    「珍重再見金門罷免團隊」發起人翁明志說，意願調查第1階段已提前達標，即日起繼續徵詢鄉親參與第2階段連署的意願，同時提醒已經報名第1階段者不必重複登記，靜待未來通知繳交罷免連署書。

    翁明志說，有鑑於2月按舊制辦理連署差73件才達標的經驗，此次為使意願調查第2階段能順利達標送件，會等到登記人數超過6000人，再開始收取第1階段連署書並送中選會審查，一旦通過，接著開始收取第2階段連署書。

    他說，有部分鄉親誤以為已開始填寫連署書，因此再次聲明，已經達標的是「第1階段意向書」，而不是連署書。「意向書」的目的是統計有多少人願意填寫罷免連署書？只要人數達標，團隊就啟動新制（連署書附身分證影本）進行罷免行動。

    他強調，了解到有些鄉親對個資保護有所顧慮，罷免團隊嚴正聲明，絕對遵守法律，絕不外洩任何填寫意向書的個資，請放心填寫。

    翁明志說：「我們正在扭轉金門形象被毀壞的逆境」，有意者可利用線上登記報名。

    「珍重再見金門罷免團隊」以新制連署罷免金門縣立法委員陳玉珍意願調查表的QR Code。（翁明志提供）

    「珍重再見金門罷免團隊」以新制連署罷免金門縣立法委員陳玉珍意願調查表的QR Code。（翁明志提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播