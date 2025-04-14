邀中央、地方開協調會報 立委李昆澤：最嚴謹態度為雨季做準備

為預防豪雨成災，立委李昆澤今邀集中央、地方多個單位召開協調會報。（李昆澤服務處提供）

2025/04/14 17:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕為預防豪雨成災，立委李昆澤今邀集中央、地方多個單位召開協調會報，除了解各單位整備情況，也提醒要用最嚴厲的態度為雨季做足準備。

李昆澤今在高雄三鳳宮文化大樓，召開「2025高速公路沿線、綠園道沿線、高雄鐵路地下化工程、滯洪池等雨季防汛暨登革熱防治協調會報」，邀集交通部鐵道局、交通部高速公路局、國營臺灣鐵路股份有限公司、高市水利局、高市工務局、三民區公所、苓雅區公所，同時邀請選區議員、里長們共同出席，逐一盤點汛期前各單位準備工作是否到位。

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李昆澤說，每年都會邀集公部門與地方民代、里長，共同召開汛期協調會報，除要求各單位針對雨季來臨前的防汛與登革熱防治議題做彙整，對於地方里長提出的問題，也會督促相關單位要立即瞭解、實地現勘，並提出具體改善措施，一定要用最嚴謹的態度來為雨季做準備。

他指出，防汛工作需要中央地方跨單位合作，很感謝康裕成議長、曾俊傑副議長，以及何權峰、鄭孟洳、黃文益、郭建盟、湯詠瑜、張博洋等議員協助，還有辛苦的第一線各局處同仁們，共同守護市民朋友的安全。

李昆澤表示，他長期督促鐵道局、臺鐵公司、高公局、市府水利局、工務局等單位，平日就要做好防洪防災的工作，重要的防洪物資也需要列冊管理；鐵道局會中說明已在鐵路地下化施工範圍完成汛期前巡檢；臺鐵也已完成各車站與邊坡的防汛防洪檢查；高公局已完成高速公路沿線清淤、邊坡植栽清理工作，並例行加強巡察；水利局於汛期期間，每週都會測試抽水機與滯洪池相關設備，確保所有防洪設施都能在必要時刻發揮作用，以達滯洪、防洪的功能。

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