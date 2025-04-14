周玉蔻質疑15歲赴美「跳機」留學 林沛祥：歡迎她檢舉或提告

國民黨基隆立委林沛祥昨天（13日）晚間被政治名嘴周玉蔻爆料，指稱15歲持觀光簽證到美國「跳機」留學，林沛祥今天下午二度澄清，歡迎周玉蔻直接檢舉或提告。（記者俞肇福攝）

2025/04/14 17:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕名嘴周玉蔻昨天（13日）在臉書上貼文爆料，國民黨基隆市立委林沛祥15歲時赴美「跳機」，非法居留成為小留學生。林沛祥今天（14日）早上回應澄清，他持美國在台協會核准的學生簽證赴美留學，但周玉蔻隨後質疑15歲前還沒當兵就能申請簽證赴美留學嗎？對此，林沛祥表示，如果有疑問，歡迎周玉蔻檢舉或提告。

周玉蔻13日晚間在臉書貼文指，林沛祥15歲到美國留學，是林沛祥爸爸林水木（曾任基隆市長）、林沛祥的媽媽徐少萍（曾任立委）安排林沛祥拿觀光簽證，買了來回機票赴美後，把林留在美國上學，這背後的問題就是不老實、投機和對台灣不信任。

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林沛祥今天透過辦公室發布新聞稿澄清，他不僅依法服完兵役，也領有退伍令，確確實實履行了中華民國公民的義務。周玉蔻身為曾任媒體高層的意見領袖，未經查證，未與當事人求證下散播錯誤資訊，違背新聞倫理，也恐有失公眾人物應有的言行標準。

林沛祥說，他從來不怕被檢視，但希望社會的討論能回到事實與理性的基礎上；他作為立委的責任是監督政策、為民發聲，不是把時間耗費在反駁捕風捉影的網路謠言。

得知林沛祥的回應後，周玉蔻今天又在臉書貼文，指林沛祥轉移焦點。她質疑15歲涉嫌非法跳機赴美做小留學生，林辯駁有當過兵，有拿到學生簽證，但台灣的法律、男性沒當過兵，役齡前可以申請到美國簽證赴美留學嗎？如何申請的？有無涉及特權？

林沛祥今天下午回應，周玉蔻若仍對他的留學背景有疑問，歡迎依法檢舉或提告，他絕對配合司法程序提交相關證據資料供查明，不必浪費社群平台的公共空間，做毫無根據的指控。

他表示，周玉蔻身為具有影響力的公眾人物，在沒有經過查證的情況下，繼續在網路散布假訊息，造謠抹黑，並不是應該有的言行舉止。

林沛祥說，他願意接受檢視，也尊重言論自由，但言論自由不是造謠的保護傘。他不會因為毫無根據的指控而退縮，也不會浪費時間與精力在反擊謠言上，他會持續替基隆市民爭取建設、改善民生，這才是為什麼人民將票投給他的原因。

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