台美關稅談判 立委要求豬肉標示產地不能退讓、成立紓困單一窗口

立法院經濟委員會今天邀集經濟部等中央部會到台中和業者座談，立委楊瓊瓔（右3）、立法院副院長江啟臣（右4）、立委何欣純（左2）、立委麥玉珍（左1）等人都出席。（記者陳建志攝）

2025/04/14 17:14

〔記者陳建志／台中報導〕立法院經濟委員會今天邀集經濟部、財政部等中央部會到台中和業者座談，聽取政府在90天關稅緩衝期的應變措施，以及業者的心聲，楊瓊瓔立委呼籲政府和美國談判，一定要保障台灣產業，其中豬肉標示產地一定不能退讓；立法院副院長江啟臣則希望紓困能成立單一窗口，且加強傳統產業和半導體的結合；何欣純立委則希望朝野儘速通過880億補助案，政府也能趕快公布確切補助方案。

楊瓊瓔表示，政府要做好對外談判、對內紓困，談判之中務必加入產業界的心聲，強調所有的關稅關係產業，產業也關係民生，已要求農業部長陳駿季，談判中一定要保障台灣的產業，農業部分包括稻米、豬肉、雞肉，稻米若開放進口低價銷售，一定會衝擊到台灣米價，而台灣的豬肉現在1公斤約95元，美國豬肉則約65元，若零關稅進口勢必有所衝擊，強調豬肉標示產地一定不能退讓，務必保障、協助台灣的農業。

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江啟臣則表示，川普總統進入「大談判時代」，而「關稅是武器、交易是目的、談判是程序」，要確保業者獲得完整的資訊，並說沒有製造業就沒有就業，希望紓困能成立單一窗口，且不要看得到吃不到，包括農漁產業是否涉及到零關稅，後面產生的影響和對傷害作彌補，都要先做好準備。也提醒政府，不要全都都偏重在半導體產業，要加強傳統產業和半導體的結合，確保台灣產業在全球占有一席之地，希望安全度過此波衝擊。

何欣純則表示，賴清德總統上週已到台中下鄉穩定大家的信心，川普基於美國利益提高關稅，要求行政院也要基於台灣權益去談判，要跨部會穩定勞工的心，並說90天緩衝期大家都在拉貨，交通部要邀集航運界做出應變措施。並希望朝野一起支持通過880億的補助，只要有受到影響產業都要獲得補助，並希望方案儘快確定，不要繼續拖，並要協助產業鏈不會斷鏈，強調到國外展覽補助確實太少，希望政府支持力道加強，不要讓業者單打獨鬥。

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