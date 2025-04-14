大阪世博「台灣祭」圓滿落幕 日本小朋友超愛珍奶胸章

印太戰略智庫執行長矢板明夫於台灣祭開幕致詞。（記者吳哲宇攝）

2025/04/14 17:17

〔記者吳哲宇／台北報導〕印太戰略智庫12日在日本大阪市中心Herbis Plaza Ent廣場主辦的「台灣祭」活動昨日圓滿落幕，作為迎接台灣參加2025大阪萬國博覽會的重要前哨活動，成功匯聚台日政界、僑界與文化團體的力量，展現出台灣民間外交的亮眼成果。印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，民間交流是台日關係持續深化的根基，唯有跨越國界、跨越政治的民心相連，才能讓雙方關係歷久彌新。

「台灣祭」13日下午的「開幕式」活動由印太戰略智庫特別顧問、開南大學董事會主秘陳文甲博士擔任主持人。他在開場致詞中表示，「台灣祭」不僅是文化展演，更是台日交流的象徵平台，讓國際社會看見台灣的創意與熱情。

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活動邀請多位重量級貴賓登台致詞，展現對台日交流及台灣文化推廣的高度重視與支持。其中，駐大阪辦事處副處長劉拓讚許主辦團隊與協辦單位突破重重限制，透過創意與行動，將台灣文化帶入日本社會。

總統府國策顧問、台灣日本後援會長陳天隆致詞時表示，旅日台僑長年默默耕耘，如今已成為台灣對外發聲的重要力量，這場「台灣祭」正是僑界團結的成果，讓台灣在世界舞台上發光發熱；黑熊學院國際事務協理黃廷安更呼籲年輕世代勇敢站出來，透過文化、科技與社群參與，為台灣爭取更多國際能見度。

「台灣祭」活動中，眾多協辦單位共同設攤，展現台灣多元文化與創意產業，包括黑熊學院、486團購、日本台灣後援會、大阪民宿關西之旅等。此外，活動並與「玉山科技館 TECH WORLD」展區形成互補，提前為萬博台灣參與暖身。

出席活動的僑界代表也空前踴躍，包括日本台灣後援會會長、國策顧問陳天隆，大阪台灣同鄉會會長、國策顧問謝美香、日本関西台商協會會長中西美姫、世界華人工商婦女企管協會日本關西分會創會長俞秀霞、會長林伊曼，大阪民宿關西之旅社長陳美華等人，皆親臨現場支持，場面熱烈。

日本小孩超愛台灣珍奶胸章，於攤位前打卡。（印太智庫提供）

駐大阪辦事處副處長劉拓、總統府國策顧問陳天隆等皆到場支持。（印太智庫提供）

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