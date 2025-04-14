罷綠委團體遭檢調約談 國民黨質疑意圖轉移共諜案焦點

國民黨質疑檢調在綠營共諜案延燒的此時偵辦藍營青年，顯然是意圖轉移共諜案焦點。（記者方賓照攝）

2025/04/14 16:56

〔記者林欣漢／台北報導〕台北地檢署指揮調查局台北市調查處搜索、約談罷免民進黨立委吳沛憶召集人劉思吟、領銜人李孝亮等人，全案朝偽造文書、違反個人資料保護法偵辦。國民黨質疑檢調在綠營共諜案延燒的此時偵辦藍營青年，顯然是意圖轉移共諜案焦點。國民黨除了聲援罷綠青年，拒絕司法迫害，也將提供司法協助，成為罷綠團體最大的後盾。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，民進黨內出現共諜，民進黨的態度卻是甩鍋國民黨，稱民進黨內出現共諜是國民黨的錯，呼籲檢調不要以偵辦藍營青年來混淆共諜案焦點。事實上，被檢調單位帶走的這些罷綠委青年都是普通老百姓，檢調居然用司法大刀砍向一般民眾，難道只是因為他們不符民進黨的黨意？民進黨想藉此製造寒蟬效應肅清異己，人民如何相信司法？站在聲援立場，呼籲民進黨務必懸崖勒馬。

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國民黨發言人楊智伃則說，台灣的國安在執政黨府院黨全面淪陷，民進黨不斷抹紅國民黨，但其實共諜就在民進黨身邊，共諜更進行大串聯，從立法院、外交部、總統府到賴清德身邊都有共諜，究竟誰賣台、誰才是中共同路人？

桃園市議員凌濤質疑，民進黨近日為了轉移共諜案，掩飾自己是綠色共產黨的事實而開始胡扯。過去吳思瑤和柯建銘動輒說習近平下令，熟知習近平的思維？難道是民進黨已經被共諜滲透，熟知共產黨要什麼？是否是共諜滲透了民進黨，綠營才是共產黨希望搞亂台灣民主的執行者？大惡罷是不是中共指揮民進黨搞亂台灣民主的代表作？民進黨要出面講清楚。

凌濤強調，民進黨在尚未被揭露內部共諜案時，批評國民黨是共諜，發現民進黨被共諜滲透時，綠營言論卻說被滲透非常棒，民眾聽不懂，為何滿屋子都是共諜竟然要被表揚？平常說一顆老鼠屎害了一鍋粥，民進黨卻告訴大家，老鼠屎越多這鍋粥越好吃，這就是民進黨荒謬的邏輯。

考紀會主委黃怡騰指出，這次綠共諜案是系統性的滲透事件，涉及時間超過10年，涉及人員廣泛，大家在等待執政黨提出說明時，檢調卻查辦提出罷免的藍營青年，時機可疑。檢調機構是國家的干城，不能因為政治而成為打擊對手的鷹爪。國民黨準備律師團協助，確保他們在程序上受到司法公平對待，呼籲檢調對於其他涉及不法的罷免活動，也秉持相同的標準進行偵辦和處理。

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