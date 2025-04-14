力拚產業升級 賴總統：不只獨角獸、更要壯大螞蟻雄兵

總統賴清德在總統府接見國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會，與會者也關切台美關稅談判進度等議題，以及對中小企業在金融面、人才面的支持。（總統府提供）

2025/04/14 16:56

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德近日展開產業傾聽之旅，今也在總統府接見國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會，據轉述，來自財經、管理等領域的與會者，也關切台美關稅談判進度等議題，以及對中小企業在金融面、人才面的支持，賴也強調，政府目標不只是栽培「獨角獸」，而是要扶持更多的「螞蟻雄兵」，讓台灣產業升級轉型、經濟更穩健發展。

據轉述，與會校友來自金融、科技、傳產、中小微型企業等各界，橫跨高科技、傳產海外高階經理人、金融銀行到證券業等領域，並就近日台美關稅與談判進度相關議題提問總統，方向五花八門，第一，與會者以中小企業主身份向總統表達，中小企業期待在銀行利率和利息部分提升補助；第二，在人才培育、攬才留才方面，多位與會者提及，中小企業最在意的就是金融和人才流失，以及如何善用高端經理人才，協助中高階經理人投入第二人生？

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據轉述，賴總統現場有問必答，並強調對中小企業的金融支持，從他當行政院長開始，就要求無論公民營銀行，都要方便中小微型企業從銀行取得資金，同時信保基金也持續增加保證成數，目的就是要減輕中小企業負擔；也談及行政院提出九大面向、二十項措施，其中就有提出具體金融支持，包括貿易融資利息減碼、中小微企業貸款加碼等，且信保基金保證成數可以達到九成。

至於鼓勵新創無分年齡，據悉，賴總統談及政府以提供資金、資源、法規鬆綁等政策進行支持，病以石斑魚養殖為例，表示不一定是從魚卵一路養到成魚，有些業者是專門生產魚卵，有些則是養到幾斤後再出售，說明「分工模式」的重要性，強調政府目標不只是栽培「獨角獸」，而是要扶持更多的「螞蟻雄兵」，讓台灣產業升級轉型、經濟更穩健發展。

與會人士透露，現場也詢及賴總統打造台灣成為「亞太金融資產管理服務中心」的政見與進度，訪賓各自就專業提出建言，如同「產業座談再+1」，賴總統也有問必答，第一線傾聽產業各界意見，並請在場相關部會帶回討論研擬。

總統賴清德在總統府接見國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會，與會者也關切台美關稅談判進度等議題，以及對中小企業在金融面、人才面的支持。（總統府提供）

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