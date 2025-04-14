拜會卓榮泰 英國駐台代表：台英關係具戰略意義

行政院長卓榮泰今 （14）日下午接見英國在台辦事處代表包瓊郁。（中央社）

2025/04/14 16:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕英國在台辦事處代表包瓊郁今（14）日下午拜會行政院長卓榮泰，包瓊郁致詞時表示，台英關係是現代且具有戰略意義的夥伴關係，建立在共同利益、價值觀與互相尊重上，她相信台英還有許多可以合作的空間。

包瓊郁去年8月來台灣學習中文，今天以中文致詞，她表示，台英關係持續成長，在共享民主價值和經濟貿易的共同利益上，持續深化，她有信心未來可以在共同民主價值和創新基礎上推動更多合作。

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包瓊郁指出，她認同賴清德總統的五大信賴產業，英國也有六大主要產業，她將在數位科技、先進製造業、金融服務業和潔淨能源方面全力支持台英夥伴關係，台英可以在社會韌性、資安、電信安全等方面相互學習。

卓榮泰則感謝英國外交部4月3日針對中國對台軍演發出聲明表示關切，對台灣海峽和平穩定、對全球繁榮至關重要。英國前任駐台代表鄧元翰離任前接受媒體訪問時表示，英國皇家海軍會定期穿越台灣海峽，行駛過境權，這些談話溫柔堅定，讓中華民國政府感到非常溫暖、非常有幫助。

卓榮泰表示，台英2023年簽署貿易夥伴關係協議（ETP），更是歐洲國家首度與台灣建立的貿易架構，雙方聚焦數位貿易、投資、再生能源與淨零排放三大領域深化關係。

卓榮泰指出，台灣做為全球產業供應鏈重要的一員，希望為CPTPP帶來更多經濟整合的效益，而台灣符合CPTPP的高標準，目前所欠缺就是全體成員國的共識，希望英國能協助台灣加入CPTPP，打造價值為核心的先進產業供應鏈，守護共同的國際經貿秩序，確保以自由為根本的全球繁榮與發展。

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