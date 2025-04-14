李孝亮等人遭搜索藍營大老幾乎神隱 林俊憲苦勸：真的該醒醒了

針對幽靈連署事件，北檢14日對李孝亮等人發動搜索、約談，朝偽造文書、違反個人資料保護法偵辦。（資料照）

2025/04/14 16:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，國民黨喊出「以罷制罷」動用青年軍系統對民進黨立委發動罷免，但死亡連署、冒名連署狀況頻傳，台北地檢署今天（14日）出動搜索吳沛憶罷免案領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉等人的住處，引發外界關注。對此，綠委林俊憲表示，相關消息爆出來以後，當初推這些人出來的藍營大老全部神隱，「國民黨青年們，真的該醒醒了……人生走點彎路在所難免，但要即時回頭，前輩就勸到這。」

北檢今證實指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮、台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、前國民黨青年部主任陳冠安，及罷免吳思瑤召集人賴苡任、領銜人張克晉等人住處，除約談李孝亮及張克晉外，也約談號稱「罷吳四騎士」的劉思吟、賴苡任、滿志剛、陳冠安共6被告及李孝亮母親在內等5名證人，全案朝偽造文書、違反個人資料保護法偵辦。

請繼續往下閱讀...

對此，林俊憲今下午在臉書發文，「看了今天被檢調約談的兩位國民黨罷免青年聲明，沒什麼重點，不過有一句話我倒蠻認同：『一個世代覺醒的開始』。是啊，國民黨青年們，真的該醒醒了。這次國民黨針對民進黨的報復罷免，主要幹部幾乎都是青年黨工，而且我的確相信李孝亮的說法，他們不是被強迫，都是自願的。近年的國民黨青年軍，跟我過去印象非常不同。從代表『反省』、『革新』的力量，變成『戰狼大亂鬥』，我想是因為某位新科立委一路走來的模式，讓他們認為這就是『正解』，照著走就對了。」

他接著說：「於是他們不再討論國民黨如何重獲人民信任、不再願意在政策論述基本功下功夫，深信只要罵民進黨夠兇、夠有創意，就能重返執政，自己也能更上一層樓。政治有這麼簡單就好了。看到國民黨的一整個世代集體走歪，未來肯定能少掉很多麻煩，但再怎麼說，做為政壇前輩，還是有些不忍。你們難道還沒發現，當初推你們出來、還煞有其事聲援的那些黨內大老，今天全部躲起來了嗎？因為政治責任和法律責任的差別，他們清楚得很。」

最後林俊憲直言，「希望再過幾個月，罷免結果出爐後，選民會告訴你們，那位你們奉為樣板的立委所走的路，終究是行不通的。人生走點彎路在所難免，但要即時回頭，前輩就勸到這。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法