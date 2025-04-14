李孝亮喊絕不屈服！王鴻薇留下1句話 網傻眼：別人小孩死不完！

李孝亮等人涉偽造文書遭北檢搜索約談。（資料照）

2025/04/14 17:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨動用青年軍對民進黨立委發動報復性罷免，但死亡連署、冒名連署狀況頻傳，台北地檢署今天（14日）出動搜索吳沛憶罷免案領銜人李孝亮在內共6人的住處，引發外界關注。今上午李孝亮發聲明稱「絕對不會屈服」，但底下卻不像先前貼文有一整排擁有「藍勾勾」的國民黨人士喊加油，僅見藍委王鴻薇一人留言「鼓勵」，但其發言讓大批網友看不下去，怒轟「別人家的孩子死不完」！

李孝亮今上午透過臉書發聲明，「我或許會被收押，但我絕對不會屈服。在這片我深愛的土地上，我始終相信，正義終將戰勝邪惡，真相終將照亮黑暗。今天，我站在這裡，並非因為我做錯了什麼，而是因為我選擇了對抗不公。正義之路從來不易，歷史無數次證明，挑戰既得利益的人，常被打壓、被抹黑、甚至被迫害。」

請繼續往下閱讀...

「我清清楚楚知道自己是清白的，沒有任何犯罪的事實，也沒有任何羞愧的理由。我唯一做的，就是喚醒社會的良知，揭露一位立委的背叛與虛偽，堅定推動罷免行動，讓人民的憤怒與失望有出口。這場行動，不是為我個人，而是為所有被漠視的聲音、被遺忘的正義。如今，他們想用司法成為打壓異己的工具。他們想讓我噤聲，讓我屈服。但我告訴各位：我不會低頭。」

「如果我因此被收押，那麼讓這成為這場抗爭的象徵。讓人民看見，一個願意為理想、為正義、為民主法治承擔代價的人，是多麼地堅定與不可摧毀。歷史會記得，這不是一個人的倒下，而是一個世代覺醒的開始。今天我一人受苦，未來將有萬人站起。我要對全台灣說：我不會放棄、我不會妥協。罷免行動，絕不會因此中止。」

「這場戰爭不是關於我，而是關於我們的下一代是否能在一個真正民主、真正有法治的台灣長大。我要用我的自由、我的名譽、甚至我的人生，換取一個更公義的未來。若司法選擇站在不義的一方，那麼人民就要成為最終的裁判。歷史不會原諒沉默的人，正義永遠不會缺席，只會遲到。請與我同行，堅持這場罷免，讓台灣成為一個真正屬於人民的國家。」

該聲明曝光後，底下湧入數千名網友痛批，「偽造文書還要搞成被政治迫害的樣子，這到底是什麼價值觀？」、「造假連署書這麼可恥的事也能說得自己多偉大」、「真的沒救了，替你媽感到不值」、「被利用了還沒發現嗎？你們黨內沒人來相挺欸，平常蹭的速度之快，現在沒有一個藍勾勾，還沒醒嗎？孩子」、「這不是預料中的事嗎？媽媽告訴你，一堆人告訴你，你就不相信，別再說這是民進黨政治迫害」、「不聽阿母的話，被抓去關剛好而已」、「蠢到不行！」。

另外，王鴻薇在底下留言「鼓勵」李孝亮，稱「孝亮辛苦了，連署國民黨立委有偽造，有死人，但一個都没有被約談被收押，一個，一個都沒有。你很勇敢，加油」，遭大批網友砲轟「國民黨泱泱大黨，結果還要叫一位年輕人來當替死鬼，國民黨真的是笑死人」、「別人的孩子死不完？」、「加個屁油，是你們害了他！」、「我的老天鵝呀！大立委妳是法盲嗎？妳若覺得罷藍團體違法，快去檢舉提告」、「民進黨沒厲害到可以管到國民黨內的人關起門來抄黨內名冊的事情，自己愛抄，怪誰啊？」、「有本事讓妳的孩子出來幫黨偽造連署啊！」、「雖然說妳至少來幫他留言了，但順便帶風向說連署國民黨立委沒有一個被收押，果然一如往常的惡劣」。

李孝亮聲明下方不像先前貼文有一整排擁有「藍勾勾」的國民黨人士喊加油，僅見藍委王鴻薇一人留言「鼓勵」，但其發言讓大批網友看不下去。（圖翻攝自李孝亮臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法