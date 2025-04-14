吳思瑤、吳沛憶罷團涉偽造文書被搜索約談 國民黨律師團將提供法律協助

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/04/14 17:01

〔記者林欣漢／台北報導〕台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索、約談罷免民進黨立委吳沛憶召集人劉思吟、領銜人李孝亮，以及台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、前國民黨青年部主任陳冠安、罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任、領銜人張克晉等人，全案朝偽造文書、違反個人資料保護法偵辦。國民黨主席朱立倫表示，決不讓青年朋友孤軍奮戰，國民黨律師團已主動聯繫罷免行動的青年提供必要法律協助。

朱立倫說，執政黨把司法當工具，辦藍不辦綠，大刀竟揮向勇於表達意見的年輕人，國民黨律師團已主動聯繫罷免行動的青年提供必要法律協助。面對民進黨各種迫害異己的司法手段，國民黨一定力戰到底，全額負擔，決不讓青年朋友孤軍奮戰，「這場民主保衛戰，我們一起戰到底」。

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國民黨發言人楊智伃也說，共諜案一路燒進總統府、行政院、民進黨中央，檢調卻突然對罷免案出手，讓人懷疑這是在轉移焦點、模糊視聽。

楊智伃指出，罷免國民黨立委馬文君的連署造假有11件，游顥14件、丁學忠10件、林沛祥更高達116件。為什麼到現在，只有針對罷免綠委的在野公民團體下手？這不是執法，這是選擇性辦案，這是司法迫害，這是國家機器的追殺。

楊智伃表示，檢察官理應是國家的良心，但如果辦案的標準看的是政黨顏色，那就是在毀壞民主、踐踏法治。現在的民進黨早已不是當年走上街頭爭民主的改革者，反而成了體制內的打手。不只全面掌控國會，更把司法當成政治工具，成了更變本加厲的綠色獨裁者。今天的搜索，絕不是司法正義的展現，而是綠色恐怖的開端。

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