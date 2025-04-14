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    假帳號流竄 考試院：有「藍勾勾」才是正版粉專、無LINE帳號

    近期出現考試院假FB粉專及假LINE帳號，考試院今日聲明，有「藍勾勾」官方臉書才是正版，民眾勿受騙。（圖由考試院提供）

    近期出現考試院假FB粉專及假LINE帳號，考試院今日聲明，有「藍勾勾」官方臉書才是正版，民眾勿受騙。（圖由考試院提供）

    2025/04/14 16:21

    〔記者林曉雲／台北報導〕近期出現歹徒設立考試院假FB粉專及假LINE帳號，考試院今（14）日提醒民眾，考試院只有一個官方臉書，具有「藍勾勾」認證標章的才是正版，考試院未曾設立任何官方LINE帳號或群組，不法集團以徵求監場人員為由騙取個資，民眾要小心避免受騙。

    近期臉書社群平台出現冒用考試院名義的粉絲專頁，以招聘考試監場人員為由，誘騙民眾加入LINE群組，獲取民眾個資。考試院今日聲明，國家考試監場人員均依「考選部國家考試監場人員選聘要點」規定，就考試院暨所屬機關人員、受委託辦理試務機關人員、試區所在地學校教職員、或其他有關機關人員選聘之，從未透過其他管道公開徵求監場人員，亦未以任何形式向民眾索取個資，請民眾留意不要受騙。

    考試院表示，考試院官方臉書粉絲專頁只有一個，認明具有「藍勾勾」認證標章的才是正版，且考試院未曾設立官方LINE帳號或群組，若民眾對接獲的資訊有疑慮，請撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線，迅速求證或檢舉不實資訊。

    考試院說明，該案已通報警政署及數位發展部等相關防詐機制處理中，有鑑於詐騙花樣多，請民眾務必提高警覺，並呼籲有心人士勿以身試法，如發現不法事證，即依法移送處理。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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