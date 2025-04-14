中市是否發行如捷運的永續債? 盧秀燕持保留態度擔心債留子孫

市長盧秀燕對發行永續債持保留態度，擔心會債留子孫。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/14 16:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市將發行公債，市府強調是新債還舊債，並未讓市府增加新債，讓台中市每年減少4千萬的利息；台中市議會今天進行市府是否要發行如捷運永續債的專案報告，台中市長盧秀燕表示，市府要發行的公債是不會增加市府債務，但若是要發行永續債，若議會同意市府也會執行，但是舉新債還是要慎重因為會債留子孫。

市議員陳政顯、劉士州及林德宇今天都對發行如捷運的永績債提出詢問，陳政顯認為市府現在發行的公債是為了減低利息，是財務運作，他可以接受，若要發行永續債，則建議向市議會提出專案報告。

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林德宇則認為，台北高雄及桃園的公債，是建設及還債都有，舉債的目的是建設留給後代，但如果是放煙火的，當然不支持。

盧秀燕則表示，要不要發永續債，前提要市議會同意，此外，要發什麼的債別為優先，是捷運永續債還是教育永續債?台中市目前要發行的公債是為解決台中市的財務問題，是借新還舊，是在不增加台中市債務情況前提下。

盧秀燕強調，所有政策都很重要，所需的經費，她認為應該在現有的年度預算去儘量達到政策，舉新債還是要慎重，因為會「債留子孫」。

她指出，雖現在年度預算吃緊，但儘量達成空污改進建設軌道增加，教育有很多新措施在進行，強調舉新債就跟特別預算一樣要小心。

市議員陳政顯詢問市長盧秀燕是否要發行永續債。（記者蘇金鳳攝）

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