為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市是否發行如捷運的永續債? 盧秀燕持保留態度擔心債留子孫

    市長盧秀燕對發行永續債持保留態度，擔心會債留子孫。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕對發行永續債持保留態度，擔心會債留子孫。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/14 16:16

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市將發行公債，市府強調是新債還舊債，並未讓市府增加新債，讓台中市每年減少4千萬的利息；台中市議會今天進行市府是否要發行如捷運永續債的專案報告，台中市長盧秀燕表示，市府要發行的公債是不會增加市府債務，但若是要發行永續債，若議會同意市府也會執行，但是舉新債還是要慎重因為會債留子孫。

    市議員陳政顯、劉士州及林德宇今天都對發行如捷運的永績債提出詢問，陳政顯認為市府現在發行的公債是為了減低利息，是財務運作，他可以接受，若要發行永續債，則建議向市議會提出專案報告。

    林德宇則認為，台北高雄及桃園的公債，是建設及還債都有，舉債的目的是建設留給後代，但如果是放煙火的，當然不支持。

    盧秀燕則表示，要不要發永續債，前提要市議會同意，此外，要發什麼的債別為優先，是捷運永續債還是教育永續債?台中市目前要發行的公債是為解決台中市的財務問題，是借新還舊，是在不增加台中市債務情況前提下。

    盧秀燕強調，所有政策都很重要，所需的經費，她認為應該在現有的年度預算去儘量達到政策，舉新債還是要慎重，因為會「債留子孫」。

    她指出，雖現在年度預算吃緊，但儘量達成空污改進建設軌道增加，教育有很多新措施在進行，強調舉新債就跟特別預算一樣要小心。

    市議員陳政顯詢問市長盧秀燕是否要發行永續債。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳政顯詢問市長盧秀燕是否要發行永續債。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播