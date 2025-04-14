前日本經產大臣西村康稔倡半導體鐵三角 台日美團結對抗「那個國家」

日本前經濟產業大臣西村康稔眾議員於台僑聯歡晚會致詞。（記者吳哲宇攝）

2025/04/14 15:59

〔記者吳哲宇／台北報導〕曾任日本經濟產業大臣的眾議員西村康稔昨天表示，日本應推動台日美的「半導體鐵三角」並團結一起，以半導體安全保障的思維說服美國總統川普，因為大家最大的敵人，就是竊取半導體技術發展軍事的「那個國家」。

印太戰略智庫執行長矢板明夫昨晚率台灣訪團在日本兵庫縣的飯店舉辦台僑聯歡晚會，日本眾議員西村康稔、前日本建設大臣中山正暉、前日本防衛副大臣中山泰秀、神戶市議員上畠寬弘等日本政要與會；總統府國策顧問陳天隆、謝美香與駐大阪辦事處副參事劉拓及多位大阪僑界領袖應邀出席。

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西村康稔致詞表示，他和已故的日本前首相安倍晉三在政界是站在同一立場，他會繼承安倍晉三「台灣有事即日本有事」遺志，持續發展日台關係，若今年5月日本的政情緩和，屆時也想訪問台灣，並親自到高雄向由台灣民間所設立的安倍晉三銅像獻花。

西村康稔指出，他擔任經濟產業大臣期間推動台日半導體持續合作，美國亞利桑那州的台積電晶圓廠，不只擁有台灣的技術，也運用許多日本的材料與技術，可說是台日美合作的工廠，日本應該將台灣、日本、美國變成「半導體鐵三角」。

西村康稔解釋，台日美需要牢牢地團結在一起，讓半導體能持續發展，並以半導體安全保障的思維說服美國總統川普，因為大家最大的敵人，就是竊取半導體技術用於發展軍事的「那個國家」。

針對川普重返白宮執政，西村康稔也分享，過去在川普第一任期時，曾對安倍晉三提出沖繩可以發展觀光業，而川普日前也提到擬將加薩走廊轉成為觀光地點，顯見川普作為不動產開發商的背景和思維，都是在思考如何把一個地方開發成觀光地點賺錢；所以和川普溝通時，必須研究其過去的發言並連結到現在，分析他最重視哪些議題。

中山正暉致詞表示，他於1972年擔任眾議員時，就投票反對日本與中華人民共和國建交，而且日本1945年是與中華民國作戰，為何在1970年代要與1949年成立的中華人民共和國締結「中日和平友好條約」，並與有共同歷史的台灣斷交。

中山正暉說，他今年已經93歲，可能隨時都會上天堂，但考慮到日台沒有外交關係，他「想死也死不了」。最後，中山正暉以中文說，「有緣千里來相會，無緣對面不相逢」，他會祈求台灣和平與台日友好。

前日本建設大臣中山正暉於晚宴致詞，由其子前日本防衛副大臣中山泰秀攙扶上台。（記者吳哲宇攝）

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