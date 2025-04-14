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    罷免白熱化！新北二階連署衝突不斷 雙和罷團加強應對

    張維倩呼籲，選舉罷免只是一時，但請保持冷靜，不要做身體或言語的攻擊。（記者陳奕劭攝）

    張維倩呼籲，選舉罷免只是一時，但請保持冷靜，不要做身體或言語的攻擊。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/14 16:07

    〔記者陳奕劭／新北報導〕全台罷免風潮延燒，各地公民團體正加速二階連署進度，但近日隨著罷免活動日漸白熱化，各地發生不少衝突，新北市議員張維倩近日在中和區南勢角宣講連署，卻遇見3位民眾嗆聲，也有民眾跑來4號公園踢館。張維倩呼籲，請保持冷靜、理性，不要做身體或言語的攻擊。

    隨著二階連署進度加快，各地衝突事件不斷，張維倩近日到中和區南勢角宣傳連署，遇到3位民眾嗆聲辱罵，「打不贏才用罷免」；雙和罷團位於中和4號公園的連署站，也接連遇到老翁對志工動手、婦人踢館嗆聲「罷免賴清德」。

    張維倩表示，目前罷免連署比較熱絡，第二階段可能過關，相信支持泛藍的民眾比較焦慮，他們有情緒可以理解，但無論如何都不應該人身攻擊、謾罵，甚至是攻擊別人，這些都是法律不允許的。

    未來可能突發暴力事件，張為倩指出，罷團志工多是女性，出勤時會特別請男性陪伴，不管去掃街或是待在連署站，必備一位男性志工在場，志工也會接受訓練，才能臨時應對突發狀況。

    雙和罷團志工Kevin說明，罷團已和雙和分局建立聯絡管道，志工每次出勤，都有便衣警察跟隨，他們不會介入一般的爭吵，但遇到謾罵或肢體衝突，會出面調解。他認為，這是一種正常能量釋放，但希望不要升級成污辱性的言語或肢體動作。

    張維倩呼籲，她們願意接受不同意見，但請保持冷靜，不要做身體或言語的攻擊，這不僅違反選罷法，更違反刑法，選舉罷免只是一時，大家在這地區好好生活，不管意見如何，請保持理性與穩定。

    新北市議員張維倩近日在中和區南勢角宣講連署，卻遇見3位民眾嗆聲。（記者陳奕劭翻攝）

    新北市議員張維倩近日在中和區南勢角宣講連署，卻遇見3位民眾嗆聲。（記者陳奕劭翻攝）

    雙和罷團位於中和4號公園的連署站，近日遇到老翁對志工動手的衝突事件。（記者陳奕劭翻攝）

    雙和罷團位於中和4號公園的連署站，近日遇到老翁對志工動手的衝突事件。（記者陳奕劭翻攝）

    婦人來到4號公園連署站踢館，嗆聲「罷免賴清德」。（記者陳奕劭翻攝）

    婦人來到4號公園連署站踢館，嗆聲「罷免賴清德」。（記者陳奕劭翻攝）

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