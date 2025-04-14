西螺國中教師體罰霸凌案被疑輕放 監委要查雲林縣府與校方

監察院。（資料照）

2025/04/14 15:58

〔記者林哲遠／台北報導〕人本教育基金會接獲家長投訴，指去年2月向雲林縣西螺國中申訴廖姓專任教師、蔡姓兼任教練嚴重體罰與霸凌羽球隊學生，校方和縣府疑似輕放處理。監委葉大華、田秋堇今日指出，就雲林縣政府、西螺國中調查處理流程是否有違失？有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

監委指出，據訴，西螺國中廖姓專任教師、蔡姓兼任教練長期體罰與霸凌羽球隊及該校學生，造成學生身心重創，該校卻無作為；民國113年家長主動舉發後，該校方啟動校事會議進行調查，經調查小組認定情節重大，建議解聘廖師並3年內不得聘任、解聘蔡教練並1年內不得聘任；不過，該校教評會將處分輕減至廖師停聘1年、蔡教練終止聘約，後經雲林縣政府教師專業審查會決議廖師停聘3年、蔡教練終止契約解聘。

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監委續指，該校啟動調查至廖師正式離校，期間長達1年，學校未依教師法規定暫時停聘廖師，導致廖師仍持續接觸學生，甚至升任為體育組長，並仍擔任中華羽協選訓委員；另蔡教練遭解聘後，竟立刻參與西螺國中及其他學校之應聘。

監委質疑，就本案實情為何？雲林縣政府及西螺國中相關調查處理流程與懲處過程是否有違失？教育部現行淘汰不適任教師機制，是否足以保障學生運動員於安全、健康之學習環境接受合適之訓練？又如何監督中華羽協汰除不適任選訓人員？有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

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